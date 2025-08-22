Arvid Smit, een échte Telstar-man met een verleden als profvoetballer én assistent-trainer in IJmuiden, kijkt met trots en zorgen naar de toekomst van zijn club. Ondanks zijn liefde voor de promovendus ziet hij het aankomende Eredivisie-seizoen met grote twijfels tegemoet. "Het is niet goed genoeg", stelt Smit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Smit debuteerde in het profvoetbal voor Telstar, beëindigde er zijn carrière én startte er zijn trainerscarrière als assistent. Voor de oud-speler van onder meer PSV en Willem II behoudt vooral de promovendus een speciale plek in zijn hart. "Ik heb toevallig laatst de Mont Ventoux beklommen en dat deed ik in een heel mooi Telstar-shirt. Die club zit écht in mijn hart. Ik heb daar héél mooie jaren gehad", vertelt Smit met trots.

Loodzware uitdaging in Eredivisie

De ploeg van Anthony Correia krijgt direct te maken met de harde realiteit van de Eredivisie: twee wedstrijden, nul punten. Smit is duidelijk in zijn oordeel. "Het is nu nog niet goed genoeg. Details gaan uiteindelijk maken of je het wél of niet gaat halen. Ik vind ze niet klaar. De makkelijkste oplossing is het halen van nieuwe spelers, maar ik denk dat ze ook wel moeten. Alleen... Een club als Telstar moet wachten tot het einde van de transfermarkt om de juiste krenten in de pap te kunnen pakken."

Gunfactor voor Telstar

Smit heeft zijn twijfels of Telstar zich überhaupt kan handhaven in de Eredivisie, ondanks de vele positieve geluiden over de stuntclub. "Telstar heeft de gunfactor. Overal waar je komt in Nederland vinden mensen het mooi. Ik hoop dat ze in de Eredivisie blijven, maar ik denk het niet. Hopelijk pakken zo snel mogelijk hun eerste punt. Ze moeten nu tegen Volendam-thuis. Dat is nu al een cruciaal duel."

Vertrouwen in Anthony Correia

Ondanks de zorgen heeft Smit vertrouwen in de expertise van Correia, de huidige trainer van Telstar. “Anthony is handig en slim genoeg. Ik ben natuurlijk samen met hem assistent geweest, die weet wel waar hij spelers vandaan kan halen. Ik denk ook dat hij dat vorig jaar heel intelligent gedaan heeft. Hij heeft spelers uit de Tweede Divisie opgepikt met potentie, dat vind ik mooi. Je wordt zevende in de competitie, dan moet je een beetje geluk hebben in de nacompetitie. Maar uiteindelijk hebben ze zo goed gespeeld dat ik het niet eens geluk vond. Ik vond het echt verdiend", blikt hij terug op de promotie.

'Oude tijden herleven'

Smit keek met plezier naar de promotie van Telstar en daarbij kwamen meteen herinneringen naar boven aan het succesjaar dat hij zelf meemaakte met de Stormvogels, zoals de club destijds nog heette. Net als het huidige team, eindigde ook dat team op de zevende plek, maar ze grepen destijds naast promotie in een 'promotie-degradatie-competitie'. Acht teams streden toen voor twee plekken in de Eredivisie.

De vertrekkend assistent van de Oranje Leeuwinnen bewaart warme herinneringen aan die periode en deelt een anekdote. "Je hebt in IJmuiden het Noordzeekanaal en dan gingen héél veel fietsers op het pontje om naar Telstar te gaan. Nu was het wéér zo vol, bomvol. Voor mij was het écht oude tijden herleven." Kan de nostalgische sfeer en het thuisvoordeel dit jaar een kracht zijn voor de promovendus? "Zeker thuis is het toch héél lastig om tegen te spelen."

