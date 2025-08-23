Telstar staat voor een bewogen seizoen. De ploeg van trainer Anthony Correia promoveerde afgelopen zomer naar het hoogste niveau. Zijn elftal oogsten al flink wat complimenten, maar de eerste twee wedstrijden leverden geen punten op. Technisch directeur Peter Hofstede spreekt zich in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine uit over de enorme verschillen tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie. "Blijkbaar is dat lastig te dichten."

Hofstede is stellig over de kloof tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie die steeds verder lijkt toe te nemen. "De financiële verschillen worden alleen maar groter. Maar op een of andere manier gaat de Eredivisieclub de laatste seizoenen in de play-offs er telkens uit. Sportief gezien is het verschil blijkbaar nog niet zo heel groot, maar ik merk wel een enorm verschil", zegt de sportieve beleidsbepaler van Telstar.

Beluister De Maaskantine met Robert Maaskant en Peter Hofstede.

'Kijk maar wat je doet'

Hij benadrukt dat deze verschillen verder gaan dan alleen financiën. "In alles: aandacht, stadions en niveau. Dit is een heel andere wereld. Ik heb ook al die jaren geroepen. Ik heb met De Graafschap natuurlijk ook twee keer in de Eredivisie gezeten, dus ik wist dat er grote verschillen waren. De Eredivisie heeft een VAR, een beter scheidsrechtersniveau en in de Keuken Kampioen Divisie is het: kijk maar wat je doet. Er zijn veel verschillen en dat is blijkbaar lastig te dichten, want de Eredivisie groeit maar door."

Anekdote van Maaskant

Presentator van de podcast, Robert Maaskant, kent de verschillen als geen ander. Hij haalt een voorbeeld aan uit zijn tijd als interim-trainer bij Helmond Sport. "Ik vond het vooral lastig dat ze zeven minuten blessuretijd erbij trokken tegen Telstar en dat ze ook nog gelijk maakten." Hofstede reageert met een glimlach op de anekdote. "Dat punt was wel een onderdeel van onze promotie, hè."

In de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine schuift Peter Hofstede aan voor een gesprek met presentator Robert Maaskant en voetbalwatcher Rick Kraaijeveld.