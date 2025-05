Oud-topvoetballer en huidig scheidsrechter heeft het gehad met de VAR: 'Gewoon schandalig'

Voormalig profvoetballer Danny Koevermans is helemaal klaar met de Video Assistant Referee (VAR). Bij ESPN uit hij zijn frustraties en pleit zelfs voor volledige afschaffing: "Gewoon helemaal afschaffen, laat de scheids zelf maar beslissen."

Danny Koevermans voetbalde onder andere bij Sparta, AZ, PSV en FC Utrecht. Ook kwam hij enkele keren in actie voor het Nederlands elftal. Na zijn loopbaan als profvoetballer ging hij niet achter de geraniums zitten. De voormalig aanvaller ging namelijk aan de slag als scheidsrechter en analist bij ESPN. Bij die zender gaat Koevermans dan ook helemaal los over de VAR.

Geïrriteerd

Na de twee halve finales in de Champions League heeft de voormalig prof geen enkel positief woord over over de VAR. Wanneer hem wordt gevraagd waar hij zich het meest aan geërgerd heeft tijdens de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Arsenal (2-1), brandt hij los: "Afschaffen die VAR. Helemaal afschaffen. Na gisteren (dinsdag, red.) was ik al geïrriteerd en na vandaag helemaal. Laat de scheids zelf maar beslissen."

'Helemaal klaar mee'

"Ik ben er helemaal klaar mee. En die handsbal vandaag, hoe ze die geven," gaat de analist verder, terwijl hij midden in zijn boze betoog onderbroken wordt. "Houd het vast, we gaan het er zo over hebben," zegt zijn collega Milan van Dongen.

'We waren allemaal verbijsterd'

Paris Saint-Germain kreeg na een handsbal van Myles Lewis-Skelly een penalty toegekend. Vitinha mocht die strafschop nemen, maar miste. "Gooi het er maar uit, Danny," zegt van Dongen wanneer de penalty ter sprake komt. "Het is toch gewoon schandalig", zegt Koevermans geïrriteerd.

"We zaten te wachten op iets van de andere kant (mogelijke overtreding, red.) en uiteindelijk wordt hij naar het scherm geroepen en we waren allemaal verbijsterd," gaat hij verontwaardigd verder. "Ten eerste dat hij geroepen werd, en dan gaat hij 'm uiteindelijk ook nog geven. Wat mij betreft kun je het gewoon opdoeken. Het is toch ongelooflijk dat er voor zulk soort acties een penalty gegeven wordt. Het is waanzin."

