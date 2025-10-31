Het zat Arne Slot de afgelopen weken niet bepaald mee bij Liverpool, maar vlak voor een loodzware week krijgt de Nederlander eindelijk een meevaller. Ryan Gravenberch, die kampte met een enkelblessure, is terug op het trainingsveld en lijkt zaterdag inzetbaar tegen Aston Villa.

De 23-jarige middenvelder miste drie wedstrijden op rij, waaronder de Champions League-winst tegen Eintracht Frankfurt (1-5) en de pijnlijke nederlagen tegen Brentford (3-2) en Crystal Palace (0-3). Volgens Slot is hij weer dicht bij een rentree. "Ryan trainde gisteren voor het eerst weer met ons mee en zal dat vandaag opnieuw doen. "Daarna beslissen we of hij kan beginnen, ja of nee", aldus de Nederlandse oefenmeester op de persconferentie.

Blessuregolf blijft Liverpool parten spelen

Liverpool kan het herstel van de Nederlander goed gebruiken. De landskampioen verloor vier competitieduels op rij en zakt weg op de ranglijst. Daarnaast ontbreken meerdere basisspelers: Alexander Isak, Curtis Jones, Jeremie Frimpong en doelman Alisson Becker zitten allemaal nog in de lappenmand.

"Als drie of vier spelers geblesseerd zijn, val je terug op zestien fitte krachten", aldus Slot. "Je moet ze fit houden zoals vorig seizoen, maar dat blijkt nu moeilijker. Misschien hadden we toen meer geluk. Toch zijn dit geen excuses voor onze resultaten."

'Eerst maar weer eens winnen'

Tijdens het perspraatje ging het niet alleen over blessures. Slot kreeg ook de vraag of hij al met Liverpool praat over een contractverlenging. De Nederlander, die tot medio 2027 vastligt, moest even lachen. "Dit is de laatste vraag die ik verwachtte", zei hij. "Mijn focus ligt compleet op het weer gaan winnen met Liverpool. Contractonderhandelingen, als ze er zijn, daar praat ik hier niet over. Laten we eerst maar weer eens gaan winnen."

De trainer benadrukte dat hij vertrouwen houdt in zijn spelers en het proces. "Ik ben blij met het team dat ik heb en de kwaliteit die we hebben", klonk Slot. "We creëren genoeg kansen en hebben veel kwaliteit in de selectie. Dat geeft mij vertrouwen."

Gravenberch als hoop in bange dagen voor Slot

Voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld schreef al eerder op Sportnieuws.nl dat Gravenberch een van de weinige spelers is op wie Arne Slot dit seizoen blind kan vertrouwen. De middenvelder was vóór zijn blessure een vaste waarde en behoorde tot de weinigen die zijn niveau wisten vast te houden in een periode vol wisselvalligheid. Zijn terugkeer komt dan ook precies op het juiste moment voor de onder druk staande coach.

Liverpool begint bovendien aan een cruciale week met achtereenvolgens wedstrijden tegen Aston Villa, Real Madrid en Manchester City. Vooral het duel met Villa – zaterdagavond op Anfield – wordt gezien als een graadmeter voor de rest van het seizoen. Slot weet dat de druk enorm is, maar met een fitte Gravenberch heeft hij in elk geval één belangrijke troef terug in handen.

