Paris Saint-Germain pakt elfde titel in laatste dertien jaar en smijt trainer de lucht in

Paris Saint-Germain heeft zijn dertiende Franse landstitel binnen. PSG heeft zich met een thuiszege op Angers verzekerd van de vierde landstitel op rij.

De ploeg van trainer Luis Enrique had genoeg aan een gelijkspel om nummer 2 AS Monaco op een onoverbrugbare achterstand te zetten. Na de 1-0-zege, door een doelpunt van Désiré Doué, is de voorsprong na 28 van de 34 duels 24 punten.

Elf uit dertien

Voor PSG is het de dertiende landstitel en de elfde van de laatste dertien jaar. De steenrijke club uit Parijs verloor dit seizoen nog geen competitieduel. De Spaanse coach Enrique had voor de kampioenswedstrijd tegen Angers al aangegeven dat ongeslagen het seizoen beëindigen nu het doel is.

Enrique kon het zich veroorloven onder anderen aanvallers Ousmane Dembélé en Bradley Barcola op de bank te zetten. Zo hield hij rekening met de eerste kwartfinale van de Champions League woensdag tegen Aston Villa. Na de zege werd Enrique door de spelersgroep opgetild en in de lucht gegooid.

Khvicha Kvaratskheli

Het lukte de thuisploeg alleen in de 55e minuut om het absolute overwicht tegen nummer 14 Angers om te zetten in een treffer. Khvicha Kvaratskhelia vond met een voorzet bij de tweede paal de 19-jarige Doué, die van dichtbij overtuigend afrondde. Een kleine drie kwartier later barstte het verwachte feest los in stadion Parc des Princes.

