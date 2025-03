Verdrietige vrouw van PSG-ster deelt verschrikkelijk nieuws: 'Veranderd in een kleine engel'

Paris Saint-Germain-aanvoerder Marquinhos heeft verschrikkelijk nieuws gekregen tijdens de interlandbreak. De Braziliaanse verdediger en zijn vrouw hebben hun ongeboren kind verloren, waardoor zijn echtgenote helemaal stuk zit.

In een video op Instagram vertelt Carol Cabrino over het verlies van haar ongeboren kindje. "Ik ga het over iets hebben, waar ik me niet fijn bij voel. Ik heb echter geaccepteerd dat het gebeurd is en ik ben klaar om het met jullie te delen. Ik kan niet doorgaan zonder aan jullie te vertellen wat er de laatste tijd aan het gebeuren is in ons leven." Cabrino is in haar thuisland Brazilië een bekende influencer.

Uiteindelijk vindt de Braziliaanse toch de kracht om het te vertellen. "Een tijd geleden kregen wij te horen dat we in verwachting zijn van ons vierde kindje. Ik vertelde het vol trots aan mijn familie en aan al onze vrienden, want het was iets wat we al lang wilden. Tijdens de tweede echo ging ik naar het hartje van de baby luisteren, maar toen ik aankwam had het kindje geen hartslag. De zwangerschap zette niet door. Mijn droom, een vierde kindje, is er niet gekomen. Mijn baby is veranderd in een kleine engel. Ik geloof dat alles om een reden plaatsvindt. God maakt geen fouten."

Marquinhos

Marquinhos was op het moment dat Cabrino het nieuws deelde zelf niet in Parijs. Hij speelde met Brazilië de interlandbreak in Zuid-Amerika. Marquinhos speelt al sinds 2013 speler van Paris Saint-Germain. De dertigjarige verdediger speelde 475 officiële wedstrijden voor de club. Het contract van Marquinhos loopt nog tot de zomer van 2028. Ook bij Brazilië is de mandekker inmiddels aanvoerder. De verdediger kreeg in Parijs al drie kinderen met zijn vrouw.