Clubicoon Bram van Polen stopt na zeventien jaar PEC Zwolle met voetballen

Bram van Polen hangt na dit seizoen zijn kicksen in de wilgen. Na zeventien jaar profvoetbal vindt hij het mooi geweest. De 38-jarige verdediger speelde al zijn profwedstrijden voor één club: PEC Zwolle.

Toen hij bij die club ging spelen, heette het nog FC Zwolle. Hij kwam in de zomer van 2007 transfervrij over van Vitesse, waar het hem niet was gelukt om door te breken en te debuteren. In zijn eerste seizoen bij de Zwollenaren lukte het hem om direct 27 wedstrijden te spelen, toen nog in de Jupiler League (nu Keuken Kampioen Divisie), play-offs om promotie en de KNVB Beker.

Van Polen zou nog tot de zomer van 2012 op het tweede niveau van Nederland blijven voetballen met de Zwolse club. Na het seizoen 2011/2012 promoveerde hij met PEC naar de Eredivisie, waar de club heel lang bleef voetballen. Sterker nog: Van Polen speelde twee kwalificatiewedstrijden in de Europa League met PEC Zwolle en deed nog tweemaal mee in de play-offs om Europees voetbal.

In die periode won Van Polen ook de KNVB Beker met PEC Zwolle, door Ajax in de finale met liefst 5-1 te verslaan. Daar verdiende de club ook kwalificatiewedstrijden in de Europa League mee: Sparta Praag bleek over twee wedstrijden (1-1 en 3-1) te sterk.

Afgelopen seizoen kwam Van Polen met PEC in de Keuken Kampioen Divisie uit, waarna hij afgelopen zomer weer promoveerde naar de Eredivisie. Het eindigde tweede achter Heracles Almelo, met hetzelfde aantal punten.

Prachtige cijfers voor Bram van Polen

De rechtsback speelde in zijn carrière meer dan 500 - op het moment van schrijven 505 - wedstrijden voor PEC Zwolle. Er is geen enkele speler in de geschiedenis van PEC die meer Eredivisie-wedstrijden speelde dan Van Polen: 293. Deze eeuw kwam alleen Mark van der Maarel - de Van Polen van FC Utrecht - tot meer wedstrijden in de Eredivisie: 334.

Van Polen reageert op de site van de club: "Nooit meer voetballen in een vol stadion. Ik denk oprecht dat ik dat het meest ga missen. Ik heb genoten van iedere keer dat ik op het veld mocht staan. En tuurlijk hebben we onze ups en downs gehad, maar het was iedere keer weer een voorrecht om dit prachtige shirt aan te mogen trekken en te voetballen voor onze club."