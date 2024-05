Pep Guardiola hint op afscheid bij landskampioen Manchester City: 'We zullen gaan praten'

Manchester City werd zondag onder Pep Guardiola voor de vierde keer op rij kampioen in de Premier League. De trainer genoot, maar weet ook dat er een eind zal komen aan zijn tijdperk bij City.

Guardiola vond het kampioenschap erg bijzonder. Het was de zesde landstitel in zeven seizoenen tijd. Alleen Liverpool wist tussendoor één titel te winnen. "Had je me voorspeld dat we zes van de zeven keer kampioen zouden worden, ik had gezegd dat je knettergek was. Maar dit is onze tijd", zei hij bij Sky Sports.

Fenomenaal Manchester City wint als eerste club voor de vierde keer op rij de Premier League Manchester City heeft als eerste club in de Engelse geschiedenis vier keer op rij de Premier League gewonnen. Zondagavond maakte City geen fout tegen West Ham United: 3-1. Arsenal hoopte op de slotdag van de Premier League ook nog de titel te pakken.

De Spaanse trainer weet ook dat hij daar zelf een groot aandeel in heeft. "Ik kan niet zeggen dat ik een slechte manager ben, maar de club helpt me ook heel erg. We moeten bescheiden blijven. De technisch directeur bezorgt me de spelers en ik maak een tactiek."

Dichterbij vertrek

Ondanks zijn succes zal Guardiola niet zijn hele leven bij City blijven. "De realiteit is dat ik dichterbij bij mijn vertrek sta dan bij mijn komst. We hebben met de club gesproken, voor nu wil ik nog wel blijven. Volgend jaar zal ik er nog zijn en dan gaan we praten. Of ik dan nog doorga moeten we zien."

FA Cup-finale

De trainer kan met Man City nog een prijs pakken dit seizoen. De club staat namelijk in de finale van de FA Cup. Op zaterdag 25 mei om 16.00 uur neemt de ploeg het op tegen stadsgenoot Manchester United van Erik ten Hag in het Wembley stadion. Voor de Nederlandse trainer is het de laatste kans op een prijs. Hij beleefde met United een dramatisch seizoen en kreeg veel kritiek.

Britse media laten Erik ten Hag ook na zege op slotdag niet ademhalen: 'Embarrassing' Erik ten Hag heeft met een overwinning het Premier League-seizoen afgesloten van Manchester United. De ploeg van de Nederlandse manager won met 2-0 bij Brighton & Hove Albion en kon niet voorkomen dat ze het slechtste PL-seizoen ooit beleefd hebben. Dat weten Britse media maar al te goed.

Het is ook voor hem dus maar de vraag hoe lang hij nog bij zijn club blijft. In de media wordt al wekenlang gespeculeerd over een mogelijk ontslag. Het bestuur zou Ten Hag de kans willen geven om sowieso tot de Engelse bekerfinale te blijven zitten. Als deze niet gewonnen wordt door United zou dat eventueel het einde van de trainer bij de club kunnen betekenen.