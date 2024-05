Zowel positief als negatief nieuws voor Erik ten Hag: 'Moeten kijken hoe ernstig het is'

De ziekenboeg van Manchester United loopt langzaam leeg in voorbereiding op de FA Cup-finale. Toch is er niet alleen maar goed nieuws voor Erik ten Hag. De kans is groot dat Luke Shaw niet op tijd fit is.

Woensdagavond tegen Newcastle United keerden Lisandro Martínez en Marcus Rashford al terug in de selectie. Tyrell Malacia, Mason Mount en Anthony Martial kampen met langdurige blessures, waardoor de Nederlandse trainer nog steeds niet over hen kan beschikken. Er lijken nu toch ook andere spelers klaar te zijn voor een rentree.

Erik ten Hag kan eindelijk weer lachen: Manchester United boekt cruciale zege in strijd om Europees voetbal Erik ten Hag heeft met Manchester United een belangrijke zege geboekt in de strijd om Europees voetbal. United won in eigen huis met 3-2 van concurrent Newcastle United en houdt daardoor hoop om via de competitie een Europees ticket te pakken. Het zal een opluchting zijn voor de veel bekritiseerde coach.

"We werken eraan om spelers terug te brengen, zoals Martínez die al een goede sessie achter de rug heeft", aldus Ten Hag op een persconferentie. "Varane en Lindelöf hebben er ook goede trainingen op zitten. We moeten kijken hoe we er zondag voor staan."

FA Cup-finale

Zondag speelt United de laatste wedstrijd van het Premier League-seizoen tegen Brighton & Hove Albion. Een week later op zaterdag 25 mei staat de club in de finale van de FA Cup. Daar neemt ManUnited het op tegen stadsgenoot Manchester City.

Spelersvrouwen woedend op Manchester United: WAGs moeten zelf betalen voor bezoek aan FA Cup-finale Spelersvrouwen zijn niet blij met een besluit van Manchester United. De vrouwen en vriendinnen moeten voortaan zelf betalen voor hun tripje naar de FA Cup-finale.

"Maguire heeft een goede kans om weer beschikbaar te zijn", vervolgt Ten Hag het goede nieuws. Luke Shaw is echter nog een vraagteken voor de Engelse bekerfinale. "Zijn blessure is heel gecompliceerd. De kans is groter dat hij de finale niet haalt dan wel. Hij heeft een terugslag gehad en we moeten kijken hoe ernstig het is."

Steun van fans

Na afloop van de wedstrijd tegen Newcastle sprak Ten Hag de fans op Old Trafford toe. Het was de laatste thuiswedstrijd voor ManUnited dit seizoen. Toen de trainer de microfoon pakte was er al wat boegeroep te horen. "Namens de spelers, de staf en mezelf wil ik jullie allemaal bedanken voor de geweldige steun gedurende het seizoen", waren de eerste woorden van Ten Hag, met hier en daar wat fluitconcertjes.

'Maar één ding bleef hetzelfde...': boegeroep slaat snel om in applaus bij speech Erik ten Hag Manchester United speelde woensdagavond de laatste wedstrijd op Old Trafford dit seizoen. En dus sprak manager Erik ten Hag het publiek na afloop van de belangrijke gewonnen wedstrijd tegen Newcastle United (3-2) toe. Wat begon met boegeroep, eindigde met applaus.

"Zoals jullie weten, was het geen makkelijk seizoen. Maar één ding bleef hetzelfde en dat is hoe jullie achter het team stonden", zei hij over publiek. Die uitspraak kon uiteraard rekenen op applaus. Ten Hag deed de belofte om alles te geven in de FA Cup-finale en hopelijk toch nog een prijs te pakken met United dit seizoen.