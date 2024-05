Britse media laten Erik ten Hag ook na zege op slotdag niet ademhalen: 'Embarrassing'

Erik ten Hag heeft met een overwinning het Premier League-seizoen afgesloten van Manchester United. De ploeg van de Nederlandse manager won met 2-0 bij Brighton & Hove Albion en kon niet voorkomen dat ze het slechtste PL-seizoen ooit beleefd hebben. Dat weten Britse media maar al te goed.

"Embarrassing season", kopt The Sun. United eindigde op de achtste plaats en dat is de slechtste Premier League-ranking ooit voor de rode club uit Manchester. Daar wijst ook de BBC op. "De slechtste Premier League-positie ooit en de laagste klassering sinds 1989-1990", somt het Britse medium op. De Premier League bestaat sinds 1992, dus The Sun heeft het niet eens over die klassering daarvoor. "Dit was nog slechter dan de zevende plaats van 2014 na het vertrek van Alex Ferguson."

'Niets kan deze sh*t nog glans geven'

De boulevardkrant gaat uiteraard nog wat stapjes verder. Alhoewel het nog wel met een soort van excuses begint aan Ten Hag. "Sorry Erik. Een positief lichtpuntje doet niets af aan een hele catalogus vol aan negatieve punten."

"Niets kan deze sh*t nog glans geven", schrijft het verder, waarbij het nog wel zo netjes is om een sterretje te gebruiken. "Zelfs een FA Cup-winst ten koste van buurman Manchester City kan dit embarrassing seizoen niet redden. Die kansen zijn ook wel microscopisch klein."

'Erik ten Hag ligt nog steeds op hakblok'

Ook de Daily Mirror en The Guardian benadrukken de slechtste Premier League-eindnotering ooit. The Guardian wijst daarbij vooral op de trainerssituatie zondag van beide clubs. Bij Brighton & Hove Albion kondigde Roberto De Zerbi zijn vertrek aan, bij Manchester United zit Ten Hag nog steeds op zijn plaats.

"Erik ten Hag ligt nog steeds stevig in het hakblok. Leuk dat de fans de uitdoelpunten zo uitbundig vieren, maar een zege bij Brighton doet niets af van de situatie waarin United zich bevindt", schrijft The Guardian dat nog even een opsomming maakt van het slechte seizoen van Ten Hags ManU.

"Voor een instituut als Manchester United is dit een gênant seizoen. Voor het eerst sinds 1990 heeft de club een negatief doelsaldo. Het op-een-na-laagste puntenaantal in de Premier League-era ooit voor United. De meeste nederlagen ooit in een Premier League-seizoen en een recordaantal van 58 tegengoals. Nee al deze statistieken kan hij maar beter niet noemen in een Powerpoint-presenatie voor eigenaar Sir Jim Ratcliffe."

Tot slot kijken alle media uit naar de FA Cup-finale van zaterdag. Allemaal zijn ze eensluidend. Ook een onmogelijk geachte FA Cup-winst van United houdt Ten Hag niet in zijn coach-zetel.