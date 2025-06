Het is een van de meest spraakmakende transfers van deze transferzomer: Pepijn Lijnders naar Manchester City. Hij was jarenlang de rechterhand van Jürgen Klopp, maar werkt nu voor de rivaal als assistent-trainer van Pep Guardiola. Die vroeg toestemming aan zijn voormalige concurrent.

Nadat Klopp en zijn staf Anfield vorige zomer verlieten, nam Lijnders het roer over bij RB Salzburg. Dat avontuur liep echter op niets uit en hij werd in december alweer ontslagen. De succesvolle Nederlander gaf vorig jaar bij zijn vertrek bij Liverpool aan dat hij alleen nog als assistent van Klopp zou willen werken. Maar niets bleek minder waar.

Gesprek met Klopp

"Ik heb een goed gesprek gehad met Jürgen", onthult Guardiola op een persconferentie in de Verenigde Staten. "Ik heb hem laten doorschemeren dat ik Lijnders op het oog had en hij was lovend over hem. Daarna heb ik er even over nagedacht en uiteraard toestemming gevraagd aan Jürgen. Ik wilde me niet mengen in hun relatie. Ik vroeg hem of het een probleem zou zijn en hij verzekerde me dat dat absoluut niet het geval was. Een paar dagen later hebben we de knoop doorgehakt."

“Ik heb altijd veel geluk gehad met mijn assistenten. Ze hebben me enorm geholpen en me een betere manager gemaakt. Ik weet zeker dat Kolo Touré en vooral Pepijn Lijnders dat ook zullen doen. We praten veel over voetbal en trainingen. Hij inspireert me", vertelt de succesvolle coach.

Overal Nederlandse inbreng

Drie topclubs in de Premier League hebben nu één of meerdere Nederlanders in de technische staf. Bij Manchester City is Lijnders dus assistent-trainer, waar Albert Stuivenberg dat bij Arsenal is voor Mikel Arteta. Liverpool spant de kroon met uiteraard succestrainer Arne Slot en Sipke Hulshoff. De verwachting is dat Giovanni van Bronckhorst spoedig de nieuwe assistent wordt van Slot, nadat John Heitinga naar Ajax vertrok om daar hoofdtrainer te worden.

Bij Manchester City gaat Lijnders samenwerken met twee Oranje-internationals: Nathan Aké en Tijjani Reijnders. Laatstgenoemde kwam voor veel geld over van AC Milan en maakte tegen Wydad Casablanca op het WK voor clubteams zijn debuut.

