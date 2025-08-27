Ko Itakura staat pas kort onder contract in Amsterdam, maar laat nu al zien dat hij niets aan het toeval overlaat. Voor de Japanse verdediger kan dit seizoen cruciaal worden: hij wil indruk maken bij Ajax én zich optimaal voorbereiden op het WK van volgend jaar met Japan.

De 28-jarige Itakura verruilde Borussia Mönchengladbach deze zomer voor de Johan Cruijff ArenA. Het vooruitzicht op de Champions League en de kans om in de Eredivisie om de titel te spelen gaven daarbij de doorslag. "Voor mijn eigen groei wil ik bij een team spelen dat onder grote druk moet winnen. Ik ben hier gekomen met het doel prijzen te pakken", vertelt hij in gesprek met De Telegraaf. Bovendien is hij trots dat hij de eerste Japanner ooit in Ajax-shirt is.

Itakura’s prijzige maatregel voor succes

Itakura, die zo'n twaalf miljoen euro zo hebben gekost, gaat ver om te slagen bij Ajax. "Ik heb een chef-kok uit Japan bij me. Hij is hier overigens al vanaf het begin. Hij gebruikt de keuken van een ander hotel dan waar ik verblijf en kookt daar voor me", zegt de verdediger over de prijzige maatregel, die hij meer dan de moeite waard vindt.

Hij laat zijn persoonlijke kok sinds zijn tijd bij FC Groningen, zijn eerste jaren in Europa, met zich meereizen en vertrouwt volledig op diens maaltijden. Voor Itakura draait alles om fitheid en blessurepreventie. "Ik wil niet geblesseerd raken. Voeding is belangrijk voor een atleet om blessures te voorkomen", legt hij uit.

Rentree lonkt in Volendam

Zijn doelstellingen in Amsterdam zijn duidelijk. "Het doel met Ajax is de landstitel en de beker te winnen. Daarvoor ben ik naar Nederland gekomen. Mijn persoonlijke doel is zo veel mogelijk wedstrijden in een zo goed mogelijke conditie spelen in de Eredivisie, de beker, de Champions League en in het Japanse team", aldus een ambitieuze Itakura.

Tot nu toe bleef zijn speeltijd nog beperkt. Bij zijn debuut tegen Go Ahead Eagles stond hij 77 minuten op het veld, maar het duel met Heracles Almelo moest hij al missen door lichte spierklachten. Toch staat de Japanner te trappelen om zich te bewijzen, met zijn persoonlijke chef aan zijn zijde wil hij niets aan het toeval overlaten. Zaterdag, uit tegen FC Volendam, kan hij zijn rentree gaan maken.

