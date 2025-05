Peter Bosz bewierrookt en vergeleken met Cruijff door collega: 'De ploeg die koos voor aanvallen heeft gewonnen'

PSV is op een knotsgekke zondag kampioen van Nederland geworden. Het betekent voor de 61-jarige Peter Bosz zijn tweede titel op rij als trainer van PSV. Hij kreeg buiten een bierdouche van zijn spelers ook veel complimenten. "Als je van voetbal houdt, houd je van Johan Cruijff. Peter Bosz is de coach die dat het meest aanhangt."

Een krankzinnig seizoen vraagt ook om een krankzinnig slot. Dat bleef het ook tot ongeveer een half uur voor het einde. Conclusie was al gauw: Peter Bosz is voor de tweede keer met PSV kampioen geworden. Prolongatie, heet dat met een mooi woord. "Het is hem echt mega gegund", zegt Robert Maaskant direct na de ontknoping in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Beluister de speciale aflevering van De Maaskantine

PSV-spelers onderbreken persconferentie met enorme bierdouche: 'Tot volgend jaar, hè' Na de kampioenswedstrijd van PSV tegen Sparta werd Peter Bosz getrakteerd op een enorme bierdouche. Terwijl de trainer bezig was met zijn terugblik op het seizoen, stormde de volledige selectie de persruimte binnen. Met veel enthousiasme goten de spelers bier over het hoofd van Bosz.

'Aanvallend voetbal heeft gewonnen'

Maaskant zag de strijd tussen Ajax en PSV een beetje als die van het aanvallende voetbal tegen het defensieve voetbal. PSV bleef maar aanvallen, waardoor PSV ook wel punten verloor. Ajax speelde defensief, waardoor het soms juist niet won. "Ik ben blij, en dat heb ik hem ook geappt, voor het Nederlandse voetbal, dat het aanvallen heeft gewonnen", reageert Maaskant op het kampioenschap van PSV.

Het is voor Bosz de tweede titel in zijn carrière. "Dat mocht tijd worden", zegt Maaskant. "Hij is de oudste trainer in de Eredivisie met zijn 61 jaar." Daarbij vindt Maaskant ook: "Het is ook niet zo heel gek als je trainer van Ajax of PSV bent dat je een keer kampioen wordt."

Dé smaakmakers van PSV: hoe een krankzinnig seizoen tóch in een kampioenschap eindigde Het huidige seizoen van PSV gaat de boeken in als ongekende rollercoaster. Wat begon met de glans van een dominante eerste seizoenshelft, dreigde te ontsporen na een reeks tegenvallende resultaten. Maar dankzij enkele cruciale spelers en een indrukwekkende heropleving wist de regerend landskampioen alsnog de 26e landstitel binnen te halen. Dit zijn de smaakmakers volgens Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kattenpoel.

'Dan houd je van Johan Cruijff'

Dat neemt niet weg dat Maaskant het de trainer van PSV enorm gunt. "Zeker na dit seizoen waarin het allemaal een beetje raar is gelopen. Ik vind het fijn voor hem, want het is een echt voetbaldier. Hij heeft een prachtige voetbalfilosofie gevoed door Johan Cruijff, waar die samen met zoon Jordi een tijd mee heeft samengewerkt. Als je van Nederlands voetbal houdt, dan houd je van Johan Cruijff. Dan bel je dol op nummer 14. Peter Bosz is momenteel de coach die dat het meeste aanhangt", beoordeelt Maaskant. "Chapeau voor Peter", sluit hij af.

Rollercoaster van emoties voor PSV: het seizoen van de kersverse kampioen in elf foto's De weg van PSV naar het kampioenschap bleek een ware rollercoaster van emoties. De ploeg van Peter Bosz haalde zondag tegen Sparta op krankzinnige wijze alsnog de 26e landstitel in de clubgeschiedenis. In dit artikel blikken we terug op de hoogte- en dieptepunten die hun tocht naar de titel zo memorabel maakten op basis van elf foto's.

Beluister De Maaskantine

In de achttiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de oud-trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de zinderende titelstrijd. Uitgebreid bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld alle ups en downs van dit seizoen, met de focus op kampioen PSV en achtervolger Ajax. Ook krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.