Het vernieuwde Camp Nou moest hét visitekaartje worden van een FC Barcelona dat al langere tijd floreert in Spanje. Met recente successen, waaronder de gewonnen Supercopa, en een feestelijke sfeer leek alles aanwezig voor een geslaagde avond. Toch ging het na afloop niet over het voetbal, maar kwam het stadion zelf op een pijnlijke manier in het middelpunt van de aandacht te staan.

Nog vóórdat er werd afgetrapt, waren in Camp Nou al veel ogen gericht op Frenkie de Jong. De aanvoerder toonde het thuispubliek de recent gewonnen Supercopa, wat zorgde voor luid applaus van de tribunes. Op het veld maakte Barça de goede vorm na rust overtuigend waar tegen Real Oviedo. Met De Jong in een controlerende rol nam de ploeg steeds meer het initiatief en liep het uit naar een ruime zege. Het absolute hoogtepunt kwam op naam van Lamine Yamal, die het stadion liet ontploffen met een wereldgoal en het sportieve feest compleet maakte.

Gerenoveerde stadion kent gebreken

Toch verschoof de aandacht na het laatste fluitsignaal snel van het spel naar de omstandigheden in het stadion. Door hevige regenval werden meerdere lekkages zichtbaar in het gerenoveerde Camp Nou. Op sociale media verschenen al snel video’s waarop te zien is hoe water via trappen en gangen naar beneden stroomt.

Volgens Spaanse media, waaronder Marca, was de neerslag zo intens dat supporters zelfs beschutting moesten zoeken. Fans probeerden de natte zones te vermijden terwijl het water op verschillende plekken uit het dak en langs de tribunes naar beneden kwam.

Pijnlijke realiteit

Met name het persgedeelte werd zwaar getroffen. Doordat het dak nog niet volledig is afgewerkt, liep juist daar water naar binnen. Op beelden is te zien hoe journalisten hun apparatuur in veiligheid proberen te brengen terwijl het water de ruimte instroomt. Een pijnlijk tafereel voor een stadion dat moderniteit en vooruitgang moet uitstralen.

Het contrast met de ambities is groot. Het Camp Nou werd na ruim twee jaar verbouwen heropend en moet uiteindelijk plaats bieden aan zo’n 105.000 toeschouwers. De renovatie vergde honderden miljoenen euro’s, maar het stadion draait voorlopig nog op beperkte capaciteit. De volledige afronding van het project staat pas later dit jaar gepland.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Heavy rain at the Spotify Camp Nou today exposed leakages at the stadium.



Fans had to seek shelter due to the heavy downpour. pic.twitter.com/oWnQe6pWAq — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 25, 2026

Vergelijking met Old Trafford

De beelden doen denken aan taferelen op Old Trafford, waar Manchester United de afgelopen jaren eveneens werd geconfronteerd met lekkages bij zware regenval. Dat nu juist het gerenoveerde Camp Nou met vergelijkbare problemen wordt getroffen, zorgde online voor het nodige ongeloof.

