Hij is pas sinds deze zomer speler van het Liverpool van Arne Slot en maakte op het veld al meteen indruk, maar buiten de lijnen laat Hugo Ekitike zich minder van zijn beste kant zien. De Franse spits dook dit weekend online op in beelden die hem in een slechter daglicht plaatsen.

Sportief gezien kent Ekitike een droomstart. De 23-jarige spits kwam voor liefst ongeveer 93 miljoen euro over van Eintracht Frankfurt en scoorde meteen bij zijn debuut. Ook in de Premier League was hij al trefzeker tegen Bournemouth en Newcastle, waardoor de fans hem snel in de armen sloten. Zondag stond hij opnieuw in de basis bij de nipte 1-0 overwinning op titelconcurrent Arsenal.

Topaankoop gaat de mist in het achter stuur

Buiten het veld ging het dit weekend echter mis. Ekitike verscheen op Snapchat met beelden waarin hij zichzelf filmde in zijn peperdure Mercedes G Wagon. Daarmee overschaduwde hij onbedoeld zijn sterke start, want in Engeland zijn de regels rond telefoongebruik achter het stuur glashelder. Wie betrapt wordt, riskeert een boete van 200 pond (ongeveer 235 euro) en zes strafpunten op zijn rijbewijs.

De wet geldt ook wanneer bestuurders stilstaan voor een rood licht of in de file. Toch houden veel spelers zich er niet aan. Zo werd Ekitike’s teamgenoot Mohamed Salah in 2018 al betrapt met zijn telefoon achter het stuur van een witte Mercedes. Liverpool schakelde destijds zelf de politie in, waarna de zaak intern werd afgehandeld.

Sterke start krijgt onverwachte bijsmaak

Voor Ekitike komt het op een vervelend moment. Hij was de grote zomeraanwinst van Liverpool en liet met snelle doelpunten zien dat hij een belangrijke rol kan spelen in de ploeg van Slot. Nu dreigt die bliksemstart overschaduwd te worden door een onhandige actie buiten het veld, waardoor Slot voor de keuze kan komen te staan of hij zijn spits intern moet aanspreken of de kwestie voorlopig laat rusten.

Liverpool jaagt op nóg meer versterkingen

Alsof de druk nog niet groot genoeg is, staat Liverpool bovendien op het punt nóg een topspits aan de selectie toe te voegen. De club werkt achter de schermen aan de komst van Alexander Isak van Newcastle United, in een deal die ongeveer 150 miljoen euro gaat kosten. Daarmee zou de Zweedse spits in één klap de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis worden.

En niet alleen Isak moet de selectie van Slot versterken. Ook wordt er hard gewerkt aan de transfer van Marc Guehi, de Engelse international van Crystal Palace. Met hem wil Liverpool de achterhoede meer stabiliteit geven, zeker nu de ploeg dit seizoen op meerdere fronten wil meestrijden om prijzen.

