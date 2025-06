Premier League-club zwaar in de problemen: bestuur op spoedoverleg over deelname Europa League

Crystal Palace won afgelopen seizoen voor het eerst in de clubhistorie de FA Cup. Deze overwinning geeft hun recht op deelname aan de Europa League. Er dreigt echter een uitsluiting van deelname aan het toernooi. De Londense club gaat daarom op dinsdag op spoedoverleg met de UEFA.

Het probleem heeft te maken met de Amerikaanse zakenman John Textor, die ongeveer 43 procent van de aandelen van Crystal Palace in handen heeft. Tegelijkertijd is hij ook de grootste aandeelhouder van Olympique Lyon, een club die net als Palace een ticket heeft bemachtigd voor de Europa League. Volgens de regels van de UEFA is het niet toegestaan dat twee clubs met dezelfde eigenaar gelijktijdig deelnemen aan dezelfde Europese competitie. Die regel is bedoeld om belangenverstrengeling te voorkomen.

Zeggenschap

Palace beweert dat Textor geen daadwerkelijk zeggenschap heeft binnen de club. De Amerikaan bezit slechts 25 procent van de stemrechten, die hij deelt met voorzitter Steve Parish en mede-eigenaren Josh Harris en David Blitzer. Bovendien zouden er geen gedeelde faciliteiten, spelers of financiële middelen zijn tussen Crystal Palace en Olympique Lyon.

Spoedoverleg

Volgens The Daily Mail heeft Crystal Palace op dinsdag een spoedoverleg in Zwitserland met de UEFA. De club zal daar hun standpunt toelichten, waarna de officials zich terugtrekken om de zaak te overwegen. Een beslissing wordt later deze maand verwacht.

Gevolgen

Een mogelijke oplossing voor Crystal Palace zou kunnen zijn dat John Textor zijn aandelen verkoopt of tijdelijk onderbrengt in een zogenoemde blind trust. Toch lijkt een verplichte of snelle verkoop onwaarschijnlijk, tenzij die onder aantrekkelijke voorwaarden kan worden geregeld. De timing is ook problematisch. Als de UEFA besluit tot uitsluiting, heeft dat niet alleen sportieve consequenties, maar kan het ook aanzienlijke financiële schade veroorzaken voor de club.

De club heeft namelijk deelname aan Europees voetbal al verwerkt in de begroting en het transferbeleid voor aankomend seizoen. Als de club daadwerkelijk wordt uitgesloten, dan kan dat gevolgen hebben voor de samenstelling van de selecte en de algehele strategie.

Profijt

Maar de een zijn dood is de ander zijn brood. Andere clubs uit de Premier League zouden namelijk kunnen profiteren als Crystal Palace wordt uitgesloten. Als dat gebeurt, dan neemt Nottingham Forest de plek van de Londense club in, terwijl Brighton & Hove Albion, de aartsrivaal van Crystal Palace, dan mag deelnemen aan de Conference League.

We moeten nog even wachten voordat we het besluit van de UEFA weten. Deze zal, zoals eerder gezegd, ergens in juni bekend worden gemaakt.