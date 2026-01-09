Met veel plezier kijkt oud-international Kevin Hofland naar het werk van Peter Bosz bij PSV. Ondanks eerdere twijfels, kritiek en de verleiding van Oranje is de succescoach volgens hem nog lang niet uitgeblust in Eindhoven. "Als je hem hoort en ziet, merk je dat hij nog altijd hongerig is", zegt Hofland in een uitgebreid interview met Sportnieuws.nl.

De oud-voetballer van onder meer Feyenoord en PSV spreekt met grote bewondering over één van de beste coaches van Nederland. "Ik ben altijd gecharmeerd geweest van Peter. Hij is heel enthousiast, geeft energie en is ook echt met spelers bezig. Dat is gewoon mega belangrijk, net zoals zijn visie. Dat zie je bij elke club waar hij heeft gezeten terug", verwijst Hofland naar zijn periodes bij onder meer Ajax, Dortmund en Leverkusen.

'Gelukkig heeft PSV een goede directie'

Volgens Hofland is het daarbij wel belangrijk te onderstrepen dat een trainer ook een beetje 'geluk' nodig heeft. "Je moet hopen dat clubs een beetje geduld hebben, want je gaat ook mindere periodes meemaken. Hij heeft bij clubs als Dortmund en Leverkusen geen tijd gekregen om het na een inzinking op te pakken, dat is hem vorig jaar bij PSV wél gelukt."

"Je merkte vorig seizoen wel, toen de klad erin kwam na de winterstop, dat er alweer een bepaalde tendens heerste. Supporters en de media vroegen zich af of 'hij niet ontslagen moest worden'. Gelukkig heeft PSV een goede directie en hebben ze hem laten zitten. Dan zie je wat het uiteindelijk heeft opgeleverd", aldus Hofland.

Nog genoeg te winnen

Met twee titels al binnen en een derde mogelijk op komst, rijst de vraag of Bosz bij PSV nog voldoende te winnen heeft. Volgens Hofland is dat zeker het geval en is van verzadiging geen sprake. "Hij kan natuurlijk zelf beter inschatten of hij nog hongerig is, maar als ik hem hoor en zie, dan merk ik wel dat de honger er nog is. Hij heeft ook nog genoeg te winnen. Je hebt volgend jaar weer Champions League en ook de KNVB Beker zal hij graag willen winnen. Dat is ‘m in zijn carrière nog niet gelukt."

Bondscoachschap bij Oranje?

Toch speelt ook de KNVB een rol in het grotere plaatje. Voor veel trainers geldt het bondscoachschap als het ultieme doel en Hofland begrijpt dat Bosz daar voor open zou staan. "Dat is het hoogst haalbare voor een trainer. Het lijkt nu wel als het juiste moment, maar dat moet hij natuurlijk zelf bepalen. Ik zou het in ieder geval wél begrijpen als de KNVB bij Bosz uitkomt, want dat is gewoon een Nederlandse toptrainer."

Tegelijkertijd wijst Hofland op de huidige stabiliteit bij Oranje onder Ronald Koeman. "Hij heeft het ook goed gedaan de afgelopen jaren en Ronald heeft nog het WK dat er nu aankomt", vervolgt Hofland. Hij ziet het Nederlands elftal hoge ogen gooien. "Ze hebben een uitstekende lichting en allemaal spelers in de top van de wereld. Ik geloof er heilig in dat ze héél ver kunnen komen", besluit de zevenvoudig international.

Dit is het eerste verhaal van een uitgebreid interview met Kevin Hofland en Melissa Janssen. Zaterdagochtend wacht een openhartig verhaal van het stel. Daarin komt onder meer de paralympische droom ter sprake én het nieuwe leven voor de oud-voetballer.