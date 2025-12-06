PSV en Peter Bosz hebben opnieuw een overwinning aan hun palmares toegevoegd. In het Abe Lenstra Stadion had de regerend landskampioen geen moeite met sc Heerenveen. Hoewel Bosz deze wedstrijd waarschijnlijk snel zal vergeten, plaatst de zege hem én PSV in een bijzonder rijtje. "Het is beter dan in de top honderd", grapt Bosz tijdens de persconferentie.

Bosz heeft een indrukwekkend verleden in de Eredivisie als trainer van onder andere Vitesse, Ajax en PSV. Zaterdagavond veroverde hij een plek in de top tien van trainers met de meeste overwinningen in de Nederlandse competitie door zijn 182e zege te boeken. Hij deelt die plek met oud-topcoach Guus Hiddink. "Het is beter dan een plek in de top honderd", steekt Bosz grappend van wal. "Maar het liefst sta je natuurlijk op de eerste plaats."

Goed op de hoogte

De 62-jarige coach van de Eindhovenaren is uitstekend op de hoogte van de nummer één in datzelfde rijtje trainers. "Bert Jacobs, die staat in alle lijstjes bovenaan", reageert hij resoluut. Weet hij ook nog waar zijn overwinningenkoers begon? "Nou, dat moet wel bij De Graafschap zijn. Ik heb daar als beginnende coach niet veel gewonnen, maar het moet daar wel zijn."

PSV boekte een 0-2 overwinning in Friesland, maar dat is geen wedstrijd die Bosz zich nog lang zal herinneren. "Ik was héél kritisch in de rust en na afloop, maar daar doe je de prestatie tekort mee. Het is een lastig uitduel, tegen een angstgegner heb ik zelfs gelezen, en dan win je redelijk makkelijk. Je kunt zien waarom we bovenaan staan, maar ziet ook waarom we nog geen kampioen zijn. We hadden die derde treffer moeten maken, want bij een tegengoal zou er direct paniek zijn."

Evenaring van clubrecord

Tóch gaat de zege van PSV wel de geschiedenisboeken in. De Eindhovenaren evenaren namelijk hun eigen record, van 2016, met dertien uitzeges op rij in de Eredivisie. De laatste uitnederlaag dateert alweer van 1 maart van dit jaar, toen tegen Go Ahead Eagles. "Het zegt dat we goed bezig zijn, want een uitwedstrijd is moeilijker dan een thuisduel. Het zegt ook veel dat we alleen punten hebben verspeeld in eigen huis. Het betekent dat we een geweldig trackrecord hebben. We krijgen er geen extra punten voor, maar het is wel fijn", besluit Bosz.

