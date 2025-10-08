PSV heeft ambitieuze plannen om het Philips Stadion aanzienlijk uit te breiden, met als doel de capaciteit te vergroten van 35.000 naar 44.000 of zelfs 48.000 plaatsen rond 2030. Momenteel brengen bouwkundigen de haalbaarheid en kosten van verschillende scenario’s in kaart. De locatie midden in de stad Eindhoven maakt het een uitdagend project, maar de intentie om te groeien leeft sterk binnen de club én de gemeente.

Jaap van Baar benadrukt de complexiteit van het project. "Het is een postzegel waar we het op moeten doen met een spoorlijn en een giftrein", zegt de financieel directeur bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij wijst erop dat de grond waarop het stadion staat niet volledig eigendom is van PSV. "Dan zullen we moeten gaan pachten bij de gemeente. Het is een behoorlijk complexe puzzel, maar iedereen heeft de intentie om uit te breiden. Er is al een wachtlijst en de regio groeit verder en verder de komende jaren. Wij willen meegroeien met de ambities die we zelf hebben, maar die ook de gemeente heeft."

School of zorginstelling in het stadion?

Naast meer zitplaatsen zijn er plannen om het stadion multifunctioneel te maken, zoals nu ook al gebeurt met de sportschool in het stadion. "Wij hebben wensen: meer tribuneplekken, skyboxen, andere commerciële ruimtes en een ruimere promenade. Maar misschien willen partijen ook andere bestemmingen in het stadion onderbrengen omdat de regio groeit, zoals een school of een ruimte voor de zorg", vervolgt de financiële man van de Eindhovenaren.

'Dan ga je natuurlijk voor 13.000 plaatsen'

De financiële haalbaarheid is een belangrijk aandachtspunt. Brands noemt de afwegingen. “Als constructief 13.000 plaatsen maar 1 miljoen euro duurder is dan 9.000 plaatsen, dan ga je natuurlijk voor 13.000. Alleen zit het kantelpunt misschien wel bij 9.000, omdat het anders zo duur wordt om het te realiseren. Het is te vroeg om daar al iets over te zeggen", nuanceert algemeen directeur Marcel Brands tegenover onder meer deze site.

Brands verwacht binnen enkele maanden duidelijkheid. "Dan kun je echt gaan rekenen. In eerste instantie kijk je naar ’lean and mean’. Alles wat eventueel meer kan is mooi meegenomen. Maar dat is voor ons nog echt gissen. We hebben nu een aantal keuzes gemaakt wat betreft de groep mensen die ernaar gaat kijken. Dan praat je over constructeurs, architecten, engineering. Over een aantal maanden hopen we daarover echt een uitkomst te hebben om ermee door te kunnen", licht hij toe.

