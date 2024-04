'PSV heeft eerste versterking voor komend seizoen op het oog'

Ajax is zondagmiddag volledig afgedroogd door Feyenoord in De Klassieker. 6-0 werd het voor de thuisploeg, die over de twee wedstrijden dit seizoen met 10-0 won van de Amsterdammers. In De Kuip zag je de wanhoop op de gezichten bij Ajax. Ze waren machteloos, werden vernederd en keihard uitgelachen. Het was bijna zielig.