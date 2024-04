'Ik zit op het puntje van mijn stoel bij hem': Willem van Hanegem kijkt het liefst naar Yankuba Minteh

Yankuba Minteh was zondag in De Klassieker goed voor twee doelpunten. De buitenspeler van Feyenoord (gehuurd van Newcastle United) veegde de vloer aan met de Ajax-verdediging. Het werd uiteindelijk 6-0.

En dat zag oud-topvoetballer en AD-columnist Willem van Hanegem ook. "Mensen kunnen blijven mopperen op Yankuba Minteh, maar ik zit op het puntje van mijn stoel bij hem." De 19-jarige vleugelaanvaller staat inmiddels al op negen doelpunten in de Eredivisie en vier assists.

"Hij verdedigt op het allerhoogste tempo en hij blijft zijn man opzoeken. Natuurlijk maakt hij nog weleens de verkeerde keuze. Nou en? Bij Manchester United maken alle spelers bijna de hele wedstrijd de verkeerde keuzes en daar doen we net of Erik ten Hag gewoon een beetje tijd nodig heeft."

Feyenoord schrijft historie in De Klassieker: Ajax op weergaloze wijze vernederd in De Kuip Een ongelofelijke weelde voor elke Feyenoorder die zondagmiddag in De Kuip zat. Feyenoord heeft aartsrivaal Ajax te kakken gezet door met 6-0 over hen heen te walsen. De Rotterdammers speelden de Amsterdammers helemaal stuk. Ajax is daardoor in een nóg dieper dal geraakt dan het al zat. Het is een puinhoop op- en buiten het veld bij Ajax.

'Ajax was onthutsend slecht'

Vervolgens veegde Van Hanegem nog even de vloer aan met Ajax. De columnist ziet dat de spelers snakken naar het einde van de competitie. Eerder op de zondag had Aad de Mos gezegd dat Ajax-speler Kenneth Taylor zomaar meekon met FC Barcelona en Real Madrid. Van Hanegem vond het typerend dat hij met zijn teamgenoten 's middags werd afgedroogd in de Eredivisie.

Van Hanegem hoort mensen wel eens zeggen dat Alex Kroes alles in zijn eentje op zou kunnen lossen bij Ajax. De technisch directeur werd afgelopen week alweer op straat gezet, omdat hij heel veel Ajax-aandelen had (en dat vergeten was door te geven). Dat hij die aandelen kocht met voorkennis, hielp niet mee.

Van Hanegem had nog wat interessants gehoord over Kroes: "En nu begrijp ik dat de bestuursraad, die hem kan redden, vol zit met mensen die op zaterdag gezellig met Kroes voetballen, of - zoals Pim van Dord - er trainer is. Ze zullen vast steun krijgen door die vernederende 6-0 nederlaag. Kroes komt op mij voorlopig over als iemand die vooral met zichzelf bezig is geweest en niet zozeer met de club Ajax."