PSV had goede hoop Alphadjo Cissè aan te trekken, maar de deal is op het laatste moment gekaapt. AC Milan handelde snel en gaat nu aan de haal met de 19-jarige aanvallende middenvelder uit Italië.

De afgelopen tijd was PSV druk bezig met de komst van Cissè. De aanvallende middenvelder van Hellas Verona, die momenteel verhuurd wordt aan Catanzaro in de Serie B, werd als ideale versterking voor de toekomst gezien in Eindhoven, zeker met het oog op een waarschijnlijke transfer van Ismael Saibari aankomende zomer.

PSV was bereid een bedrag van zo'n 7 à 8 miljoen euro neer te leggen voor de Italiaanse jeugdinternational en de speler zelf stond open voor een stap naar de Eredivisie. Dat was echter buiten AC Milan gerekend. Vrijdag schreven Italiaanse media al over de interesse van de Rossoneri en een dag later werd er flink doorgepakt. Toen AC Milan zich meldde veranderde de situatie volledig. Cissè had wel oren naar een binnenlandse toptransfer, al lijkt Milan hem het komende halfjaar nog te stallen bij Catanzaro.

Drukte op de transfermarkt

De transfermarkt is nog maar enkele dagen geopend en de spanning stijgt daardoor echt tot een kookpunt, ook in Eindhoven. PSV slaagde er niet idoor de competitiefase van de Champions League te komen en meerdere spelers staan in de belangstelling van Europese (top)clubs.

Zo is er veel gedoe rond Ivan Perisic. De 36-jarige Kroaat is een van de leiders van dit PSV en kwam in 2024 transfervrij over van Hajduk Split. Ondanks zijn leeftijd geniet de multifunctionele linksbuiten interesse van zijn oude club Inter Milan. De Kroaat zou daar zelf ook wel oren naar hebben en dus zit PSV is een spagaat.

Ook voor Ricardo Pepi zullen het nog spannende dagen worden. De Amerikaanse spits staat momenteel aan de kant met een armblessure, maar dat weerhoudt Fulham FC er niet van om te bieden op de 23-jarige aanvalsleider. De club uit de Premier League heeft naar verluidt zo'n 30 miljoen euro over om Pepi uit Eindhoven te halen, maar PSV wil hem niet kwijt.