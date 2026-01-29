Van euforie tot ontgoocheling: PSV heeft in de Champions League alle uitersten aangetikt. Hoogtepunten die de geschiedenisboeken in gaan werden afgewisseld met avonden om snel te vergeten. Na acht speelrondes viel woensdag definitief het doek voor de ploeg van Peter Bosz. "Het is logisch dat teleurstelling overheerst", zegt ex-PSV'er Kevin Hofland.

De Europese campagne begint in Eindhoven met hoop, verwachtingen en een vol Philips Stadion. PSV draait in de Eredivisie op volle toeren, al zijn er al barstjes zichtbaar na een verrassende nederlaag tegen Telstar (0-2) en een moeizaam duel met NEC (5-3 winst). Een sterke opening in de Champions League moet dat wegpoetsen, maar het tegendeel gebeurt. PSV oogt mat, ongeconcentreerd en defensief kwetsbaar tegen Union St-Gillis. De Brusselaars spelen onbevangen en lopen uit naar een ruime voorsprong. In de slotfase redt Ruben van Bommel iets van de eer, maar de 1-3 nederlaag voelt als een koude douche.

"Het was voor elke speler een droomloting. Er werd heel weinig verwacht van PSV, maar zeker na die eerste wedstrijd dacht iedereen: wat gaat het worden dit jaar, want Liverpool, Bayern en Atlético komen dadelijk ook nog… Uiteindelijk breekt dat duel je gewoon op. Het was gewoon een hele slechte start van de reeks Champions League-wedstrijden", blikt Hofland terug in gesprek met Sportnieuws.nl.

Punt uit noodzaak in Duitsland

Twee weken later volgt een bezoek aan Leverkusen, de club waar Peter Bosz eerder werkte. Door personele problemen wordt er geschoven: Guus Til begint verrassend in de punt van de aanval. PSV oogt zoekende, helpt de thuisploeg met een cadeautje aan een treffer, maar toont ook veerkracht. Til fungeert als aangever, Ismael Saibari als afmaker. De gelijkmaker levert PSV zijn eerste punt op in de Champions League, maar er had ook meer ingezeten.

"Als je heel eerlijk bent, dan is een punt in een Europese uitwedstrijd altijd positief. Aan de voorkant teken je voor een punt als je op bezoek gaat bij Leverkusen, maar achteraf waren ze grotendeels de bovenliggende partij. Dan wil je natuurlijk winnen. Al helemaal als een topclub als PSV, maar uiteindelijk was dit écht een prima resultaat", analyseert Hofland.

Italiaanse kampioen weggeblazen

Niemand zag aankomen wat er daarna zou gebeuren. De Italiaanse kampioen Napoli, onder leiding van Antonio Conte, wordt in het Philips Stadion van meet af aan teruggedrongen. Waar vooraf een duel tussen grootmachten werd verwacht, geeft PSV voetballes. Het net bolt zes keer achter de Napolitanen, een ongekende weelde.

De 6-2 overwinning schrijft geschiedenis in de Champions League en plaatst PSV in één klap vol in de schijnwerpers van het Europese topvoetbal. "De Champions League is zó onvoorspelbaar. Dat zag je tegen Napoli, toen PSV de Italiaanse kampioen helemaal overklaste", herinnert Hofland zich nog goed. "Daarmee heeft PSV zichzelf en het Nederlandse voetbal echt op de kaart gezet."

Ontsnapping in Griekenland

Met enorm veel vertrouwen reisde PSV vervolgens af naar Griekenland. Olympiakos lijkt een volgende horde die genomen kan worden, maar het duel verloopt stroef. PSV creëert weinig, komt onder druk te staan en moet tot het uiterste gaan. De Grieken kwamen simpelweg beter voor de dag en verdienden de overwinning. In blessuretijd voorkwam Ricardo Pepi echter een nederlaag, waarmee hij PSV opnieuw niet met lege handen achterliet.

"Iedereen verwacht dat je elke week zo top speelt, maar het blijven mensen, hè. Dat is toch ook het leuke van voetbal?", vraagt Hofland zich af. "Het is natuurlijk minder leuk als speler en trainer, maar dit zijn van die dingen die je altijd terugziet in een seizoen. Nogmaals, een punt in een Europese uitwedstrijd is zeker geen slecht resultaat. Als je zo laat scoort, mag je blij zijn met een punt."

Anfield als speeltuin

Dan volgt dé avond die niemand in Eindhoven zal vergeten. Op bezoek bij Liverpool, met onder meer Van Dijk, Gakpo en Gravenberch, verrast PSV vriend en vijand. Ivan Perišić zette PSV al vroeg op voorsprong vanaf de strafschopstip, maar Dominik Szoboszlai bracht de stand snel weer in evenwicht. Na rust PSV echter het initiatief volledig over.

Invaller Driouech zorgde voortdurend voor dreiging, Guus Til maakte zijn eerste doelpunt in de Champions League en Liverpool verloor alle grip op de wedstrijd. PSV speelt de thuisploeg volledig van het veld en vertrekt met een sensationele 1-4 overwinning van Anfield. "Het was écht een fantastische wedstrijd. Ze bliezen Liverpool in eigen huis helemaal omver, dat was niet normaal", gaat Hofland verder.

Spaanse les in effectiviteit

Tegen Atlético Madrid ligt de weg naar de tussenronde helemaal open. PSV begint furieus, komt snel op voorsprong en creëert kans op kans. Maar waar PSV nalatig is, slaat Atlético toe. Fouten in de achterhoede van de Eindhovenaren worden genadeloos afgestraft door de sluwe Madrilenen. Na rust trok de ploeg van Diego Simeone het duel in enkele minuten naar zich toe. Pepi maakte nog wel een treffer, maar dat kwam te laat.

Volgens Hofland was dit bij uitstek een wedstrijd waarin PSV daadwerkelijk uitzicht had op een resultaat. "PSV deed het echt wel goed. Ze creëerden in de eerste helft zoveel kansen en konden zelfs in de laatste minuut nog gelijk maken met Armando Obispo… Het is positief dat je tegen zulke ploegen zoveel kansen krijgt, maar ook een enorme teleurstelling dat je verliest."

Pijnlijke realiteit in Newcastle

Met één punt tegen Newcastle United zou PSV zich richting de tussenronde van het miljardenbal kunnen spelen. In Newcastle blijkt dat ijdele hoop. De hoge druk van de thuisploeg legt alle zwaktes bloot. PSV komt er niet onderuit, maakt fouten en is aanvallend onmachtig. Al vroeg is duidelijk dat er niets te halen valt op St. James’ Park. "Waar PSV eerst nog Liverpool en Napoli omver blies, was dat in de uitwedstrijd tegen Newcastle helemaal andersom", zegt Hofland.

Einde verhaal tegen Bayern

Alles komt aan op de laatste wedstrijd: Bayern München in Eindhoven. PSV houdt lang stand en blijft hopen. Ismael Saibari zorgt in de 78e minuut voor een momentje van een magisch gevoel, maar zes minuten later besliste Harry Kane alsnog het duel. De Engelse spits toont waarom Bayern tot de absolute top behoort.

PSV verloor met 1-2 en eindigt als 28e in het klassement. "Ze hebben échte een aardige partij gespeeld. Alleen, in de eerste helft hadden ze wel een paar grote kansen, die moet je eigenlijk wel benutten op dit niveau. Uiteindelijk zie je dan ook de kwaliteit van Bayern. Zij moeten iets forceren, dan zie je dat het écht de internationale top is. PSV had alleen maar kunnen gaan verdedigen, maar daarvoor heeft Bayern ook te veel kwaliteit. Dan zal er nóg meer druk op komen."

Einde verhaal voor PSV

Acht wedstrijden met extreme pieken en diepe dalen. Op papier eindigt PSV laag, maar de zeges op Napoli en Liverpool geven deze Champions League-campagne een bijzondere glans. "Het is logisch dat teleurstelling nu overheerst, want er had bij bepaalde momenten zeker meer ingezeten. Dat is duidelijk", besluit Hofland.