'PSV ziet alternatief voor Couhaib Driouech in Rotterdam en brengt openingsbod uit'

PSV heeft verregaande interesse in Koki Saito van Sparta. Dat meldt RTV Rijnmond na de uitschakeling van de Rotterdammers in de play-offs voor Europees voetbal. PSV ziet in de Japanner een alternatief voor Couhaib Driouech van Excelsior.

Saito speelt dit seizoen voor het tweede jaar op rij op huurbasis voor Sparta. Lommel SK is de officiële broodheer van de Japanner, een club die onderdeel is van de bekende City Group waar ook Manchester City bijhoort. In de winter van 2021 werd Saito voor 2,1 miljoen euro overgenomen uit Japan. Na anderhalf jaar in België werd de aanvaller verhuurd aan Sparta, waar hij een onvervalste publiekslieveling werd. Afgelopen seizoen gaf hij vijf assists en maakte hij drie goals in 21 Eredivisie-wedstrijden. Het seizoen ervoor waren dit zeven goals en vijf assists in 26 duels.

PSV

Na twee ijzersterke seizoenen in Rotterdamse dienst is Saito dus op de radar verschenen bij de Eindhovenaren. Volgens RTV Rijnmond is de interesse al verregaand en dus heeft PSV zich ook al gemeld bij de City Group. Sterker nog de Eindhovense clubleiding zou al een openingsbod hebben uitgebracht. Of die geaccepteerd is, is onbekend, maar de kans lijkt erg klein. De City Group zou een fors miljoenenbedrag vragen voor de Japanner. Het lijkt erop dat de club een veelvoud wil hebben van de 2.1 miljoen euro die voor Saito werd betaald.

Naar verluidt heeft #PSV verregaande interesse in Koki #Saito, die dit seizoen op huurbasis bij #Sparta speelt. Inmiddels zou er een eerste bod neergelegd zijn. De City Group zou een flink miljoenenbedrag in gedachten hebben voor de Japanse smaakmaker. — Dennis Kranenburg (@kranenburg1) May 23, 2024

Driouech

De interesse van Saito zou verregaande gevolgen kunnen hebben voor de mogelijke komst van Driouech. De aanvaller van Excelsior staat al sinds de winter op de radar bij PSV. Afgelopen januari was Driouech zelfs al in Eindhoven, maar omdat Excelsior geen vervanger kon vinden, ging de transfer niet door. Alles wees erop dat PSV nog een poging ging wagen deze zomer, aangezien de Eindhovenaren er voor volgend seizoen een buitenspeler bij willen hebben. De interesse in Saito lijkt echter een streep te zetten door de komst van Driouech. De Japanner lijkt nu de voorkeur te krijgen boven de Marokkaanse aanvaller.