Hoe bewaar je de balans tussen discipline en persoonlijkheid in een team? Guus Hiddink, oud-topcoach van PSV, laat zien dat een ontspannen benadering soms juist het geheim achter succes is. Met spelers als Ruud Gullit en René van der Gijp in zijn selectie, koos Hiddink voor een aanpak die ruimte gaf aan individualiteit en dat leverde behoorlijk veel prijzen op. "Ruud kwam gewoon fluitend binnen."

Hiddink kijkt met veel plezier terug op zijn tijd als trainer bij PSV, waar hij werkte met kleurrijke persoonlijkheden als Gullit en Van der Gijp en uiteindelijk liefst elf prijzen. "Als Ruud moest presteren in de wedstrijd, deed hij dat. Soms kom je enkele uren of een halve dag van tevoren in de kleedkamer en dan zie je de kopjes al helemaal verbleken... Maar Ruud kwam gewoon fluitend binnen, met de gedachte: oh, we gaan dadelijk lekker voetballen", vertelt Hiddink in de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Humor van René van der Gijp

René van der Gijp bracht weer een andere dynamiek in het team, met zijn humor. Hiddink herinnert zich hoe Gijp zelfs tijdens trainingen en in de kleedkamer voor hilariteit zorgde. “Je zegt op een gegeven moment wel: prima dat je moppen en grappen maakt, maar op het moment dat we moeten spelen, dan is het serieus. Dat hadden Ruud en Gijp. Daar heb ik helemaal geen klagen over."

Toch benadrukt Hiddink dat deze losse benadering niet betekent dat alles zomaar kon. "Je kan als trainer zeggen, kop houden! Strakke koppen en strak voetballen. Maar iedereen beleeft dat op z'n eigen manier. Dat moet je individueel benaderen", gaat de oud-toptrainer van onder meer Chelsea, Real Madrid en het Nederlands elftal verder.

Invloed van Gullit

Gullit liet niet alleen op het veld zijn stempel achter, maar had ook invloed buiten de lijnen. Zelfs voordat hij naam maakte bij AC Milan, toonde hij zich bij PSV al een speler met een duidelijke mening. "Ruud vond het tenue van PSV niet fris genoeg, en hij had daar helemaal gelijk in", licht Hiddink toe.

"Daarnaast vond hij de netten achter het doel niet goed genoeg. Vroeger had je achter het doel drie palen in zo’n driehoek, waar het net op hing. Hij zei: nee, die ballen moeten er drie meter invliegen. Dat zei hij dan ook, dus hij had wel invloed, ja", sluit Hiddink lachend af.

