PSV moet zich voorbereiden op een periode zonder enkele belangrijke spelers vanwege de Afrika Cup. De timing van het toernooi is voor de landskampioen verre van ideaal. Op de dag van de start van de Afrika Cup neemt de Eindhovense club het nog op tegen FC Utrecht. Opvallend genoeg is het nog steeds niet duidelijk wanneer de spelers moeten afreizen. "Bizar hè?", vindt trainer Peter Bosz.

Het toernooi, dat plaatsvindt van 21 december tot en met 18 januari, zorgt voor de afwezigheid van Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari, die hoogstwaarschijnlijk worden opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. Ook Adamo Nagalo (Burkina Faso) sluit aan bij zijn land en mogelijk reist Couhaib Driouech eveneens af naar Marokko.

'Bizar hè?'

Het gebrek aan duidelijkheid frustreert de club, die graag tijdig wil plannen. "Ik wist dat deze vraag ging komen, dus ik heb het nagevraagd bij Earnest Stewart. Maar hij geeft aan dat er nog niks over bekend is bij ons. Het is niet makkelijk, maar het is zoals het is. Het zal straks wel een keer komen. Maar het begin van de Afrika Cup nadert wel... Als wij het niet weten, dan weet nog geen enkele club het. Bizar hè?"

Ontwikkeling van Salah-Eddine

Een van de spelers die waarschijnlijk naar de Afrika Cup gaat, is Anass Salah-Eddine. Peter Bosz is zeer te spreken over de ontwikkeling van de jonge verdediger. "Ik kende hem al van Ajax en FC Twente, maar vanaf de televisie. Dan heb je alleen een globaal beeld. Je leert spelers pas echt kennen als je met ze werkt."

"Hoe gaan ze om met kritiek bijvoorbeeld of andere dingen. Anass is bij ons snel in het elftal gekomen en is beter dan ik verwacht had. Een fijne jongen om mee te werken ook. We werken nu drie, vier maanden met elkaar en het belangrijkste is dat hij nu constant een hoog niveau haalt", vertelt Bosz, die geen duidelijkheid kan geven over de eventuele koopoptie die gelicht moet worden. "Daarvoor moet je niet bij mij zijn."

