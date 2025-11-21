PSV-trainer Peter Bosz heeft zijn liefde voor Curaçao nooit onder stoelen of banken geschoven, en dat maakt het recente succes van het kleine eiland des te bijzonder. Curaçao, onder leiding van Dick Advocaat en een sterke Nederlandse enclave, heeft zich geplaatst voor het WK 2026. Een prestatie van formaat waar Bosz zichtbaar van geniet.

Curaçao plaatste zich door directe concurrent Jamaica op een 0-0 gelijkspel te houden. "Het succes van Curaçao is écht geweldig, ook voor Dick en zijn staf. Al die mensen op het eiland zijn zó trots. Heel leuk om te zien dat het gelukt is, geweldig", vertelt Bosz enthousiast tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC Breda.

Favoriete land van Bosz

De 62-jarige trainer heeft zijn sterke band met Curaçao al vaker uitgesproken. Het eiland heeft een speciale plek in zijn hart. "Ik kom al zolang twee keer per jaar op het eiland. Daar kijk ik met nog meer belangstelling naar dan alle andere internationals die weg zijn gegaan", zei Bosz een maand geleden.

Zijn liefde voor Curaçao gaat zelfs zo ver dat hij een eventuele rol als bondscoach niet uitsluit. "Is dat ooit een droombaan voor je?", luidde de vraag. Bosz antwoordde zonder aarzeling. "Dat is altijd zo geweest. Absoluut. Maar dan moeten ze wel een keer komen. Dat is nog nooit gebeurd. Ik ga er met mijn vrouw al zolang met zóveel plezier naar toe. Daarom zeg ik: dat is ons land."

De rol van Armando Obispo

Een belangrijke pion in het succes van Curaçao is PSV-verdediger Armando Obispo. Bosz is trots op de bijdrage van zijn stand-in bij het nationale team. "Hij heeft de afgelopen twee periodes een geweldige bijdrage geleverd, dat is heel mooi voor hem", aldus Bosz over de 26-jarige verdediger.

Obispo heeft dit seizoen bij PSV een rol achter Jerdy Schouten, Yarek Gąsiorowski en Ryan Flamingo. Toch heeft hij zich volgens Bosz uitstekend bewezen. "Hij maakt dit seizoen meer minuten dan vorig seizoen en hij heeft mij nog geen één keer teleurgesteld. Als hij invalt, dan staat hij er elke keer. Als je hem in De Kuip nodig hebt, dan doet hij dat. Dat zegt alles over zijn karakter en hoe blij ik met hem ben."

Hoewel Obispo sinds 2006 bij PSV speelt en graag vaker op het veld zou staan, heeft hij zijn trainer niet laten weten dat hij elders meer speeltijd zoekt. "Hij heeft geen verzoek bij mij neergelegd. Ik ben heel blij dat hij bij ons is", benadrukt Bosz.

Alles over WK-kwalificatie

