PSV-trainer Peter Bosz blaast 62 kaarsjes uit. De ervaren coach werd in de ochtend al uit zijn bed gebeld door Radio538 en werd al flink verwend door zijn familie. "Daar ben ik héél blij mee", laat Bosz weten op de persconferentie in aanloop naar NAC Breda-uit.

"Het was een ochtend zoals bijna alle andere dagen, maar ik werd inderdaad wel uit mijn bed gebeld door Radio538. Ze bellen mij elk jaar, dus daar maak ik graag even tijd voor", licht Bosz toe. Bij de radiozender werd hij op grappende wijze ondervraagd over een mogelijke overstap naar Ajax en het Nederlands elftal. Enkele uren later wilde hij daar op het persmoment echter niets meer over zeggen. "Ik heb het geweldig naar mijn zin bij PSV."

Géén gebak voor PSV-spelers

Bij PSV betekent de verjaardag van trainer Peter Bosz geen traktaties of feestgedruis. Zaterdagmiddag spelen de Eindhovenaren om 16.30 uur tegen NAC Breda. "Nee, ze krijgen geen gebak. Ik heb het aan Janne Geers (diëtiste van PSV, red.) gevraagd, maar het mag niet. Ze zei: we werken hier met zestig mensen, dan wordt het zestig keer per jaar gebak. Dan gaan de spelers nog minder hard over het veld, dus dat doen we maar niet", grapt Bosz, die nog wel een keer het menu mag bepalen. "Misschien dat het een vanille-ijsje wordt, als dat goedgekeurd wordt."

De 62-jarige trainer werd zelf al wel flink verwend, net als afgelopen jaar. Toen kreeg hij 'handschoenen, een mooie ski-trui en een elektrische fiets'. Dit jaar werd hij verrast met een 'prachtig boek over Italiaanse wijnen'. "Daar ben ik heel blij mee. Ik heb er ook al wat doorheen gebladerd, maar dat ga ik nog veel meer doen. Er zijn veel lekkere wijnen uit Italië", gaat hij verder.

'Ouder worden heeft ook voordelen'

Voor Bosz wordt het zaterdagmiddag een hereniging met de laatste Nederlandse club uit zijn spelerscarrière: NAC Breda. Zijn periode daar verliep moeizaam. De Parel van het Zuiden eindigde troosteloos onderaan met slechts 23 punten en degradeerde. "Daar hou ik geen gemengd gevoel aan over, maar het was gewoon niet goed. Je wordt ouder, dat heeft ook zijn voordelen", doelt Bosz op het feit dat hij het 'vergeten is'. "Alhoewel, de dingen die lange tijd geleden gebeurd zijn, die onthoud je nog wel en je korte geheugen is weg", sluit hij lachend af.

