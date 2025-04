'PSV liet maar weer eens pijnlijk zien dat het allang kampioen van Nederland had moeten zijn'

Na de goede en belangrijke overwinning van PSV op FC Twente is het hoofdonderwerp na afloop toch het te laat komen van Malik Tillman. Weer staat de discipline van de PSV-selectie ter discussie en dat leidt af. Juist nu PSV nog vier wedstrijden het maximale resultaat moet behalen.

"We moeten echt alleen maar kijken naar de volgende wedstrijd, want naar Ajax kijken heeft geen zin", zegt Peter Bosz als afsluiter van de persconferentie in Enschede. Zijn team heeft net een overtuigende 3-1 overwinning geboekt op FC Twente en het gat met Ajax teruggebracht naar zes punten. Of hij weer gelooft in een titelstrijd? "Nee, bij mij leeft dat totaal niet."

Afwezigheid Tillman

Wat wel leeft bij hem is het zoveelste disciplinaire gedoe in de selectie. Peter Bosz was flink geïrriteerd door het te laat komen van Malik Tillman, wat door iedereen werd afgekeurd. De spelers maakten er onderling nog grapjes over. Dat vervanger Guus Til al een bonsuwedstrijdje of vijf heeft gepakt. Maar het zorgde er wel voor dat Bosz alwéér veel spelers miste in een cruciaal duel.

Bosz zelf wil het nooit als reden benoemen voor de mindere periode, maar PSV begon wedstrijden te verliezen toen een aantal sleutelspelers afwezig was. Nu miste PSV weer veel spelers, maar speelde het als voor de 'crisis'. Het maakt de plotselinge ineenstorting nog minder verklaarbaar dan dat deze al was. Het verschil volgens Bosz: "Die jongens moeten wel begrijpen en beseffen dat je er alleen maar uitkomt als je echt alles op 100% doet."

'Alles moet op honderd procent'

De uitslag tegen FC Twente zette die uitspraak kracht bij. Zonder Tillman, die normaliter het verschil maakt voor PSV, ging de ploeg misschien wel boven de 100% tegen FC Twente. Het moet er dan toch aan hebben gelegen dat dat eerder niet gebeurde. Wat daar de reden van is blijft gissen. Maar veel randzaken zorgen wel voor onwelkome afleiding, en laat dat nou net aan de orde zijn geweest bij PSV.

Guus Til gaf een mooi, open en eerlijk interview. De storm die dat deed opwaaien, zorgde voor onrust binnen PSV. Binnen no time werd er gesproken dat PSV geen team meer was, of dat ze maar wat aan het doen waren. Om maar even in de woorden van spelers van PSV te blijven. Bosz lijkt het tij gekeerd te hebben, de discipline en focus is terug in het team. Al is de situatie rondom Tillman weer onnodige afleiding, en moet er maar gehoopt worden dat dit niet voor teveel gedoe zorgt in de laatste vier wedstrijden.

'PSV had kampioen moeten worden'

Want dat zijn nog vier heel belangrijke wedstrijden. De rust die er nu is, dan wel ingebouwd door straffen, dan wel door een natuurlijke samenloop van omstandigheden, zal waarschijnlijk net te laat zijn om Ajax nog écht te laten zweten. En dat is PSV zelf aan te rekenen. Want zelfs met veel afwezigen had dit team veel meer in zijn mars dan het heeft laten zien.

PSV had met deze selectie allang kampioen van Nederland moeten zijn, maar nu is het überhaupt maar de vraag of het gaat gebeuren. Om dat nu alsnog te realiseren moet de focus van Bosz blijven binnen het team en mogen ze elke avond een schietgebedje maken, in de hoop dat er nog een wonder gaat komen.

