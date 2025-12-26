Sven Mislintat, de veelbesproken voormalig technisch directeur van Ajax, heeft in 2023 PSV-trainer Peter Bosz proberen te verleiden om terug naar Ajax te komen. Al deed hij dat volgens laatstgenoemde niet overtuigend. De trainer voelde veel twijfels en koos uiteindelijk voor PSV.

Ajax en Bosz zijn geen onbekenden voor elkaar. De trainer bereikte in 2017 met Ajax de finale van de Europa League, die met 2-0 werd verloren van Manchester United.

In gesprek met Helden laat Bosz, die momenteel ruim aan kop gaat in de Eredivisie met PSV, weten dat hij in de zomer van 2023 om de tafel heeft gezeten met de toenmalig technisch directeur van Ajax. "Vooropgesteld: ik ben heel erg blij dat ik voor PSV heb gekozen", begint de trainer in gesprek met het magazine.

Ontmoeting voor de publieke opinie?

De ontmoeting tussen Mislintat en Bosz bij Ajax was er dan ook geen waar Bosz een goed gevoel aan overhield. "Ik heb toen ook met hem gesproken. Door de publieke opinie moest hij wel een keer met mij een gesprek aanknopen, zodat hij in elk geval kon zeggen: ik heb ook met Bosz gesproken", denkt de trainer.

"Ik denk dat hij mij niet wilde en tijdens het gesprek wist ik ook meteen: dit is niet wat ik wil", vervolgt Bosz. "Ik heb eerder aangegeven dat ik een klik wil hebben met een technisch directeur. Nou, die ontbrak tussen ons volledig."

'Zo werkt het niet'

De Duitse technisch directeur liet aan Bosz doorschemeren dat de trainer weinig inspraak zou hebben in het aankoopbeleid van de Amsterdammers. "Hij vertelde meteen dat hij bepaalde welke spelers er gehaald zouden worden. Toen hij dat zo stellig zei, dacht ik al: jij moet wel met mij samenwerken als ik trainer van Ajax word. Zoals jij het wil, werkt het niet in de voetballerij."

