'Sigaartje en whisky'tje smaakten goed': PSV-trainer Peter Bosz genoot van perfecte zondag

De titelrace tussen PSV en Ajax is ineens weer razend spannend. Door de overwinning van PSV en het verlies van de Amsterdammers is het verschil slechts één punt. Daarmee voert het team van Peter Bosz de druk flink op bij koploper Ajax. "Natuurlijk heb ik de pure blijdschap in de bus niet getemperd", stelt Bosz op het persmoment in aanloop naar Heracles-thuis.

PSV leek een dramatische middag tegemoet te gaan, dankzij de 2-0 achterstand na tien minuten tegen Feyenoord, maar boog dat knap om tot 2-3. "Dat we na zo'n slecht begin onszelf weten te herpakken en Feyenoord in De Kuip onze wil voetballend kunnen opleggen, vind ik razendknap", zegt de oefenmeester, die uiteraard ook met een schuin oog naar koploper Ajax keek. "Wat er voor het duel met Ajax gebeurde, vond ik belangrijker dan wat er in Amsterdam gebeurde. In de bus terug hadden we Barcelona - Real Madrid op staan. Dat werd snel omgeschakeld naar Ajax."

Withete Peter Bosz haalt opgelucht adem bij 'onherkenbaar PSV': 'Kom op man, waar moet je bang voor zijn?' PSV-trainer Peter Bosz was woest na de eerste helft tegen Feyenoord. Zijn team kwam al na tien minuten op een 2-0 achterstand, maar knokte zich in de tweede helft knap terug. Bosz heeft voor de zoveelste keer dit seizoen met héél veel verbazing naar het optreden vóór rust van zijn eigen ploeg gekeken. "Verschrikkelijk, in alles."

'Dit sigaartje en whisky'tje smaken goed'

Uiteindelijk zag Bosz de directe concurrent met 0-3 verliezen van NEC, waardoor het verschil met koploper Ajax twee duels voor het einde slechts één punt is. "Ik vond het voor ons een prima uitslag, nadat we zelf de tweede plek hadden veilig gesteld. Op het moment dat wij wonnen van Feyenoord en Ajax niet, dacht ik 's avonds: dit sigaartje en whisky'tje smaken goed", vertelt Bosz lachend.

"Natuurlijk heb ik het gevoel en de pure blijdschap van de jongens in de bus niet getemperd. Als zij willen juichen, moeten ze dat vooral doen. Daarna was iedereen ook weer rustig. Iedereen weet dat we nog één punt achter staan", gaat Bosz verder. "Dat we nu vol naar boven kijken is natuurlijk logisch, maar we moeten echt gewoon eerst zelf winnen."

Financiële man van PSV dolblij

Niet alleen de selectie van PSV was dolblij met de perfecte zondag. " Meteen na de wedstrijd tegen Feyenoord was ik blij dat we volgend jaar weer Champions League gaan spelen. Allereerst om het sportieve, maar onze financiële man Jaap van Baar zal ook tegen het plafond gesprongen zijn van blijdschap. Het financiële belang speelt zeker mee", licht Bosz als afsluiting toe.

Titelstrijd tussen Ajax en PSV weer helemaal open: dit zijn de mogelijke scenario's in de Eredivisie Ajax hoopte zondag de landstitel binnen te gaan slepen, maar de middag eindigde op rampzalige wijze voor de koploper in de Eredivisie. Concurrent PSV knokte zich op bezoek bij Feyenoord terug van een achterstand en Ajax werd in eigen huis afgedroogd door NEC. Het verschil is met nog twee duels te gaan nog maar één punt. Lees hier de mogelijke scenario's.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagenen via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.