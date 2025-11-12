Het is de week van de waarheid voor Oranje. De WK-kwalificatieduels tegen Polen en Litouwen moeten er op wijzen of Nederland zich direct gaat plaatsen voor het WK van 2026. In aanloop naar de belangrijke interlands komt oud-topvoetballer Rafael van der Vaart met een column. Hierin ziet hij een 'geile' verdediger en bagatelliseert hij de Premier League. "Dat wordt wel eens overdreven."

Van der Vaart begint zijn column bij De Telegraaf met een duidelijke stelling: " Vooropgesteld, Nederland is voor mij een outsider straks in de strijd om de wereldtitel'', zo schrijft hij. Om dit te bereiken moeten volgens hem de sterspelers van Oranje veel vertrouwen hebben bij hun clubs.

' Dat wordt wel eens overdreven'

Het overgrote deel van de selectie van Nederland is speelachting in de Premier League. 16 van de 26 namen die Ronald Koeman selecteerde, spelen in de volgens velen zwaarste voetbalcompetitie van de wereld. Een bewering die de 109-voudig international bagatelliseert. " Of de Premier League daadwerkelijk de zwaarste competitie ter wereld is? Dat wordt wel eens overdreven."

Volgens Van der Vaart wordt er in Engeland gespeeld met een hoger tempo en met meer fysiek. Wat de Premier League volgens de oud-speler van Tottenham Hotspur echt kenmerkt is de directheid. "Als je er eenmaal aan gewend bent, is het heerlijk voetballen."

' Je hebt gewoon bepaalde verdedigers die er voor gaan'

Hoe de verdediging van Oranje eruit moet zien is volgens Van der Vaart een abc'tje. " In de achterhoede van Oranje kan Jurriën Timber, die bij Arsenal dit seizoen opnieuw indruk maakt, zo naast Virgil van Dijk gaan staan", zo stelt hij. Bij zijn club in Londen speelt Timber vooral als rechtsback, maar de oud-speler van onder meer Ajax en Tottenham vindt hem beter centraal.

" Voor Micky van de Ven geldt het precies andersom." De speler van Tottenham, die vorige week nog een magistraal doelpunt maakte in de Champions League, ziet Van der Vaart graag als linksback in het Nederlands elftal. Terwijl hij bij zijn club altijd wordt opgesteld als centrale verdediger. Verder prijst Van der Vaart de doelpuntendrift van Van de Ven en vergelijkt hij hem met Sergio Ramos. "Je hebt gewoon bepaalde verdedigers die er voor gaan en die ’geil’ zijn op een goal'', zo legt hij uit.

' Je kunt er daar twintig maken'

Ten slotte laat Van der Vaart merken geen fan te zijn van Eredivisie-spelers in Oranje. Zo ging de naam van Guus Til de afgelopen week veel in het rond als nieuwe spits voor de ploeg van Koeman. " In de Nederlandse competitie kun je spelers blijven bekijken, maar die gaan Oranje niet beter maken. Zondag riep men weer dat Til in het Nederlands elftal moet. Voor sommige spelers is het toch niet erg om een goede clubvoetballer bij Feyenoord of PSV te zijn? Je kunt er daar twintig maken, maar het wil niet zeggen dat je het niveau hebt voor het Nederlands elftal."

