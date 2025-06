Ronald Koeman greep mis bij transfer Virgil van Dijk: 'Met een lege portemonnee ging dat niet'

Virgil van Dijk werkt al een poos erg fijn samen met Ronald Koeman bij Oranje. De twee hadden ook al een verleden bij Southampton, maar als het aan Koeman had gelegen, was hij al eerder gaan werken met de verdediger van Liverpool. "Ik heb het toen geprobeerd", vertelt hij op de persconferentie.

De twee maken zich klaar voor een interland tegen Malta. Het is de tweede wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks. De partij speelt zich af op bijzondere bodem voor zowel Van Dijk als Koeman: Groningen. Waar de fans trouwens nooit meer hoop hoeven te hebben op een terugkeer van oud-speler Van Dijk. Hij verliet Nederland vroeg en gaat ook niet meer terugkeren.

Ronald Koeman op jacht naar Van Dijk

Eerder werkte Koeman ook al samen met Van Dijk in Engeland bij Southampton, maar dat had al best wat eerder gemogen, verklapt Koeman. "Toen ik trainer was bij Feyenoord heb ik hem ook al geprobeerd te halen." Van Dijk speelde toen nog bij FC Groningen.

"Maar met een lege portemonnee was hij in die tijd zelfs te duur voor Feyenoord. Het volgende moment was bij Southampton, waar de portemonnee zelfs voor hen goed gevuld was. Toen kon ik Virgil halen", die toen bij Celtic in Schotland speelde. "Ik heb altijd wel gezien dat hij zo goed kon worden als dat hij toen al gedeeltelijk was."

Ontwikkeling van Van Dijk

Ondertussen hebben de jaren bij Liverpool hem erg goed gedaan, zegt Koeman. "Met ervaring, met hoog niveau en als je hem ook zag tegen Finland waarin hij echt negentig minuten super scherp was. Dat is echt een leider." Die ontwikkeling maakte Van Dijk al door bij Southampton. "We hadden toen al een geweldig elftal in de Premier League", kijkt Koeman terug. "Ik vertelde hem toen al dat hij veel meer kon doen als hij aan de bal was."

Dat zat hem in kleine dingen: "Als hij drie stappen zet, is hij twintig meter verder. En mede door het idee van spelen bij Livepool met weer een andere coach, is dat verbeterd." Nu is Van Dijk daar sinds een jaar aan de slag met Arne Slot. Wat is zijn invloed?

Virgil van Dijk en Arne Slot

"Ik denk dat ik het voor Slot ook al prima heb gedaan. Maar onder hem heb ik natuurlijk een geweldig seizoen gedraaid", vertelt Van Dijk. "De verantwoordelijkheid die ik daar heb heeft daar natuurlijk bij geholpen. Ik denk ook de samenwerking goed is geweest, met veel vertrouwen gespeeld en succesvol geworden. Dat is het allerbelangrijkste, dat doe je als team."

Van Dijk tekende dit jaar bij, om nog twee jaar door te gaan bij Liverpool. "Daar heeft Slot wel bij meegespeeld, ja. Dat moet ik eerlijk bekennen."