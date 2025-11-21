Hosanna in de Johan Cruijff ArenA de afgelopen week: Oranje plaatste zich voor het WK. Maar ondertussen ging het bij Jong Oranje volledig mis. Na vier duels staan 'onze' talenten op de vierde plek in de poule om zich te kwalificeren voor het EK, iets dat nu mijlenver weg is. Een regelrechte schande voor de groep talenten die het grote Oranje op termijn moet aanvullen.

Een boze Michael Reiziger vertelde de talenten via de camera van ESPN dat ze nog veel stappen moesten maken om een goede prof te worden. De bondscoach die deze zomer ook al een teleurstellend EK afrondde met Jong Oranje, was hard voor de spelers. Waar de vorige kwalificatie foutloos met dertig punten uit tien duels werd afgerond, is dat nu wel anders. Het vóóraf verlengen van het contract van Reiziger wordt in dat licht met de dag dubieuzer.

Presteren

De KNVB en bondscoach Ronald Koeman hebben aangegeven dat Jong Oranje gezien wordt als een prestatiegroep en geen talentengroep. Dat betekent dat de best mogelijke spelers opgeroepen moeten worden. Reiziger heeft laten zien daar veelvuldig geen gehoor aan te geven. Eerder werd Mexx Meerdink al weggelaten uit de selectie uit principiële overwegingen en nu had bijvoorbeeld Jorrel Hato prima opgeroepen kunnen worden.

De verdediger van Chelsea valt tussen het grote Oranje en Jong Oranje in, maar is gewoon nog altijd speelgerechtigd. Dat zou een prima manier zijn om presteren en opleiden te combineren, want Hato stoomt zichzelf daarmee nóg verder klaar voor het WK met het grote Oranje aanstaande zomer. Precies zoals het hoort bij een beloftenploeg. Maar ondertussen zijn de leeuwen van Oranje geplaatst, maar gaan de welpjes ten onder.

Wie beoordeelt wie?

In een prestatieteam moet je leveren en word je afgerekend op wat je presteert. Zo oordeelde Reiziger dus snoeihard over zijn spelers na drie van de vier dramatisch gespeelde wedstrijden. Maar wie hem afrekent? Niet de KNVB, want nog voor het EK, dat ook teleurstellend was qua spel, werd zijn contract nog verlengd. Nu is er al verloren van Jong Israël (3-1), gelijkgespeeld tegen Bosnië (0-0) en datzelfde Israël (2-2). Enkel werd er gewonnen van Slovenië. Het zijn uitslagen die een team van Nederland niet mogen overkomen.

Het is in het landsbelang dat ook Jong Oranje gaat draaien, met nota bene de gouden generatie van de Onder-19 die afgelopen zomer wél Europees kampioen werd. Een goed Jong Oranje moet het grote Oranje voeden met talenten die een belangrijke impuls kunnen geven aan de groep die naar het WK gaat in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Met nog maar een paar maanden te gaan komt, in ieder geval op basis van de gespeelde wedstrijden in de kwalificatiecyclus, niemand daarvoor in aanmerking.