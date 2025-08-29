Bij Vandaag Inside ging het vrijdag tegen het einde over Manchester United. De grootmacht van weleer sukkelt steeds verder weg. Het nieuwe dieptepunt vond deze week plaats, toen trainer Ruben Amorim en zijn mannen in de League Cup onderuit gingen tegen een vierdeklasser.

René van der Gijp vraagt zich af hoe de clubleiding van The Red Devils is uitgekomen bij Amorim als opvolger van de ontslagen Nederlandse trainer Erik ten Hag. De Portugese trainer speelt namelijk in het systeem 3-4-3.

Dat systeem, met dus drie verdedigers, vier middenvelders, twee buitenspelers en een centrale spits (en ja, ook een keeper natuurlijk), is heilig voor Amorim. Maar Manchester United speelt zo al decennia niet.

Helemaal gek

Van der Gijp zou, als hij een trainer moest aanwijzen, in zo'n geval tegen Amorim hebben gezegd dat hij niet de juiste man is voor deze job.

Presentator Wilfred Genee vond het aandoenlijk dat Amorim tijdens de pot tegen Grimsby in zijn dug-out, terwijl het regende, met magneetjes op een bord zat te schuiven. "Niemand die met hem sprak. Het regende, het was slecht weer. Ze kwamen nog op 2-2, uiteindelijk penaltys. Toen ging het mis. En de fans van Grimsby werden helemaal gek."

Andre Onana

Van der Gijp zoomt dan in op Manchester United-keeper André Onana. Hij was in 2019 nog onderdeel van het succesvolle team van Ajax, dat toen de halve finale van de Champions League bereikte en landskampioen werd. "Daar is niets van over hè?", vraagt Gijp retorisch. "Hij is wel 20 kilo zwaarder geworden. Die heeft zo'n hoofd!"

Ruben Amorim

Zaterdag speelt Manchester United in de Premier League thuis tegen Burnley. Dat team staat na twee speelronden hoger dan Manchester United: tiende versus zestiende.

In zijn perspraatje op vrijdag gaf Amorim toe: "Soms haat ik mijn spelers. En soms wil ik ermee kappen. Het is heel verdrietig allemaal. Na zo'n nederlaag zal ik dit soort reacties blijven geven. Maar soms houd ik ook van mijn spelers, dan wil ik voor ze opkomen. Zo zit ik in elkaar. Soms denk ik: hier wil ik nog 20 jaar blijven."