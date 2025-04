René van der Gijp lacht om Wouter Goes en carrière Wilfred Genee: 'Daar hebben jouw ouders ook onder geleden'

Wouter Goes van AZ was na de verloren bekerfinale met Go Ahead Eagles de gebeten hond. Het wel heel fanatieke en volgens sommigen vervelende gedrag van de verdediger schoot bij velen in het verkeerde keelgat. René van der Gijp vindt dat de aandacht voor de AZ'er wel wat minder mag, maar maakte meteen van de gelegenheid gebruik om zijn collega Wilfred Genee op de hak te nemen.

"Ik vind dat Wouter Goes wat te veel publicteit heeft voor een mandekker", zo snijdt Gijp het onderwerp aan tijdens Vandaag Inside. De AZ-verdediger werd belachelijk gemaakt na de bekerfinale. Na de wedstrijd beklaagden veel spelers zich over het gedrag van Goes en zelfs tijdens de huldiging werd er aandacht aan geschonken.

Enorm overtrokken, zo vindt Van der Gijp. "Moet je niet doen joh, moet je niet aan beginnen. Wouter Goes joh, laat lekker gaan." Liever ziet hij dat de uitblinkers van de Deventenaren in het zonnetje worden gezet. "Heb het gewoon lekker over die keeper van Go Ahead die het leuk deed, maar niet over Wouter Goes. Een mandekker..."

Wilfred Genee als keeper

De voormalig profvoetballer heeft het niet zo op mensen die op die positie spelen, maar volgens Van der Gijp kan het altijd erger. "Als ouder hoop je dat je kind twee dingen niet wordt. Keeper...", zo begint hij terwijl hij naar presentator Wilfred Genee kijkt. Hij was in een ver verleden namelijk keeper in het amateurvoetbal.

"Daar moeten die ouders van jou ook onder geleden hebben. Kwamen die kijken?" Genee weet het, terwijl hij zijn lach amper kan inhouden, nog goed. "Mijn vader altijd achter de goal."

Wouter Goes als Cristiano Ronaldo

Volgens Gijp droomt iedereen er in eerste instantie van om pakweg aanvaller of creatieve middenvelder te worden, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. "Als kind wilde Wouter Goes als Cristiano Ronaldo worden. Hij kon er niet zo veel van. Toen hebben ze hem rechtsback gezet. Hoewel back nu vrij sexy is, tegenwoordig."

Steun voor Wouter Goes

Goes ontbrak donderdagavond tijdens de competitiewedstrijd van AZ. Tegen NAC eindigde het in 1-1, zonder de 20-jarige verdediger dus. Uiteraard was hij wel weer onderwerp van gesprek. Zijn trainer Maarten Martens nam het voor hem op. "Hij is pas twintig jaar en een heel goede speler. Natuurlijk doet dat wat met eens mens Het zou raar zijn als dat niet zo was. Hij beseft dat hij soms ook over de grens gaat, maar het is zo'n winnaar en hij doet alles voor het team."

