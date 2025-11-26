De slechte vorm van Liverpool is onderwerp van gesprek in Engeland. Hoewel trainer Arne Slot de schuld bij zichzelf heeft gelegd, wordt er nog druk gespeculeerd over de reden van het verval van de club. Dat begon volgens een aantal oud-voetballers al direct na het kampioenschap vorig seizoen.

Oud-voetballer Paul Scholes en zijn voormalig Manchester United-teamgenoot Nicky Butt hebben een opvallende verklaring voor de slechte resultaten van Liverpool, dat vorig jaar nog kampioen werd van de Premier League. Dat vertellen ze in hun podcast The Good, The Bad and The Football.

"Ik denk dat het begonnen is aan het eind van vorig seizoen", begint Scholes. "Weet je nog toen ze de competitie hadden gewonnen? Daarna ging het bergafwaarts."

DJ op Ibiza

"Dat tripje naar Ibiza... Serieus, Arne Slot was DJ", vervolgt hij. De 51-jarige heeft geen goed woord over voor dat uitje. De Nederlandse trainer werd gespot achter de draaitafel op het Spaanse eiland. Daar vierde hij het kampioenschap.

"DJ'en op Ibiza, nog voor het seizoen is afgelopen. Ik vind dat respectloos", vervolgt Scholes. "Het getuigt van geen klasse."

Wil je meer van Sportnieuws.nl?

Engelse media merkten na de mini-vakantie van Slot al op dat het team daarna minder presteerde. 'Ploeg van Slot heeft last van Ibiza-kater', kopte The Sun bijvoorbeeld. 'Door Ibiza versuft en doorweekt van het strand werden de kampioenen van Arne Slot verrast aan het water in Brighton.' De eerstvolgende wedstrijd van Liverpool tegen Brighton & Hove Albion werd verloren met 3-2.

Zware periode

De club gaat door een zware periode met in de afgelopen maanden acht nederlagen in elf duels. "Het is belachelijk en ongelooflijk. Ik heb al vaak gezegd dat je nooit genoeg excuses zult vinden om ons zo te laten presteren. Het is onverwacht voor de club, voor mij en voor iedereen. Maar dit is misschien wel de beste club om terug te moeten vechten. Hoe moeilijker het bij deze club wordt, hoe meer we samen zijn", zei lot daarover.

Liverpool - PSV

Liverpool speelt woensdagavond een belangrijk duel in de Champions League tegen PSV. De ploeg van Peter Bosz staat voor de zware taak om op Anfield te stunten om hun kansen op de tussenronde in leven te houden. PSV heeft vijf punten na vier duels in de competitiefase van het toernooi.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!