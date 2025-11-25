Arne Slot kende een grandioos debuutseizoen met Liverpool, maar heeft het dit seizoen behoorlijk zwaar. De Engelse tabloids schrijven al weken over de wankele positie van de Nederlandse trainer door de tegenvallende prestaties. Woensdagavond wacht de beladen wedstrijd tegen PSV in de Champions League, waar de Eindhovenaren hopen te stunten op Anfield.

Slot weigert mee te gaan in de opmerking dat zijn team veel vertrouwen heeft verloren door de slechte periode van de afgelopen maanden, met acht nederlagen in elf duels. "Tot nu toe was het geen enkel probleem. Kijk maar naar hoe we de meeste delen van de wedstrijd hebben gespeeld. Wij kwamen zes of zeven keer vaker in het strafschopgebied, maar zij verdedigden véél beter", doelt Slot op de persconferentie op pijnlijke afstraffing tegen Nottingham Forest (3-0). "Aan de bal doen we het niet veel anders dan vorig seizoen, maar qua tegendoelpunten wel."

'Het is belachelijk'

Slot kende een geweldig debuutseizoen met het kampioenschap, maar erkent dat Liverpool momenteel een vreselijk zware periode meemaakt. "Het is belachelijk en ongelooflijk. Ik heb al vaak gezegd dat je nooit genoeg excuses zult vinden om ons zo te laten presteren. Het is onverwacht voor de club, voor mij en voor iedereen. Maar dit is misschien wel de beste club om terug te moeten vechten. Hoe moeilijker het bij deze club wordt, hoe meer we samen zijn."

Voor de 47-jarige coach is het zijn eerste periode dat het even minder gaat bij één van zijn clubs en dat raakt hem wel. "Ik vind het niet overdreven moeilijk om de rust te bewaren, dat zit in mijn karakter. Ook als het goed gaat", vervolgt Slot. "Maar het is niet fijn om te verliezen, vooral niet bij een club als Liverpool. Dat is voor niemand een pretje. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik in deze situatie terecht zou komen, gezien de manier waarop wij het tactisch aanpakken en de kwaliteit van onze spelers. Maar het huidige niveau is lager dan wat Liverpool en ik verwachten."

Verantwoordelijkheid bij Slot

De afgelopen weken neemt Slot de volledige verantwoordelijkheid voor de slechte periode. "Want ik voel me schuldig", gaat de oud-trainer van Feyenoord en AZ verder. "We zijn er druk mee bezig. Als trainer probeer ik het goede voorbeeld te geven en nóg harder mijn best te doen. Al is dat behoorlijk lastig", benadrukt hij.

Liverpool - PSV

Ondanks dat Liverpool acht van de laatste elf duels verloor, blijven de prestaties in de Champions League uitstekend. Met negen punten uit vier wedstrijden staan de Engelsen er goed voor en lijken ze vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Voor PSV ligt de situatie een stuk ingewikkelder; de ploeg van Peter Bosz (vijf punten na vier duels) staat voor de zware taak om op Anfield te stunten om hun kansen op de tussenronde in leven te houden.

Scenario's

PSV staat aan de vooravond van een reeks belangrijke wedstrijden in de Champions League. Met nog vier duels op het programma, waaronder een uitwedstrijd tegen Liverpool op het iconische Anfield, blijft de hoop op een plek in de tussenronde van Europa levend. Toch heeft PSV zichzelf door eerdere misstappen in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Sportnieuws.nl geeft een overzicht van de mogelijke scenario's.

