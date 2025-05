Robert Maaskant gaat in op verdere toekomst na vertrek bij Helmond Sport: 'Dat kan een avontuur in het buitenland zijn'

Robert Maaskant is weer een vrij man. De trainer stapte na een afwezigheid van vijf jaar weer in bij Helmond Sport, waar hij nu weer vertrekt. De samenwerking is na een gesprek beëindigd en dus kijkt hij weer verder. Eén ding weet hij zeker, hij wil in de sportwereld blijven. "Daar ben ik ook over aan het nadenken."

Er was een tijd dat er niks anders dan het trainerschap bestond voor Robert Maaskant. Maar die tijd lijkt toch wel gevlogen. Hij is al jaren als analist te zien en te beluisteren, vervulde coachingsfuncties in het bedrijfsleven maar zocht toch weer zijn oude liefde op bij Helmond Sport. Dat heeft hem één ding laten realiseren: hij wil in de sportwereld blijven.

Op ontdekking

Ondanks dat het bij Helmond Sport niet per se een succes is geworden, sluit hij het trainerschap niet uit, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "Het allermooiste zou zijn om nog ergens in Engeland te verschijnen", bekent hij. "Maar ik ben er nog een beetje over aan het nadenken. Avonturen in het buitenland lijken mij gewoon leuk."

Dichterbij huis ziet hij ook werk liggen: "Mijn vader zat vroeger in de makelaardij, hij had een groot kantoor. Dus daar ben ik ook over aan het nadenken en over in gesprek."

Andere ambities

Mocht de voetballerij niks worden, heeft Maaskant ook alweer zijn ambities klaar. "NOC NSF vind ik ook heel interessant. Ik zou het leuk vinden om een rol te vervullen in Cortina bij de Olympische Spelen winterspelen. Met mijn netwerk in de sport kan ik mensen en dingen goed verbinden, dat is commercieel ook interessant."

