Robert Maaskant wil trainer blijven en flirt met coachloze Eredivisionist: 'Altijd een prettige club gevonden'

Robert Maaskant is na zes jaar afwezigheid dit jaar weer toegetreden tot actieve betaald voetbaltrainers. Hij is interim-trainer bij Helmond Sport en dat bevalt erg goed. Zelfs zo goed dat hij na de klus wel open staat voor nog meer. Waar dat zal zijn, is nog onduidelijk maar RKC zou hij zeker als optie zien. De Waalwijkse club zoekt nog een vervanger voor de vertrekkende Henk Fraser.

RKC liet deze week weten dat het 2-jarige contract van coach Henk Fraser wordt uitgediend en niet verlengd. Het was een wederzijdse beslissing om het termijn op twee jaar te houden, vertelde Fraser onlangs aan Sportnieuws.nl. Nu moet RKC dus op zoek naar een nieuwe trainer en die kan dichterbij zijn dan ze denken.

Vervolg trainerscarrière

Robert Maaskant zit momenteel nog bij Helmond Sport, maar moet in de zomer ook op zoek naar een nieuwe club. Het zou een mooie match zijn voor de trainer die woont in Brabant. "RKC is één van de weinige clubs uit Brabant die ik nog niet heb gehad. Het zou wel mooi in het rijtje passen van RBC naar NAC, Willem II en dan RKC. En Helmond zit daar dan ook tussen. Maar ik heb het ook uitstekend bij Helmond op dit moment."

De club uit Helmond, met een fonkelnieuw stadion, staat momenteel op de elfde plek waardoor play-offs een moeilijk te bereiken doel zal zijn. Ondanks dat zou Maaskant ook wel willen blijven. "Er zijn daar goede plannen. Daarbij kan ik mij voorstellen dat RKC ver kijkt. Er zijn ontzettend veel trainers op de markt", erkent hij de concurrentie.

Flirt met RKC

Hij ziet daarin wel een voordeel voor zichzelf ten opzichte van anderen. RKC gaat hoogstwaarschijnlijk naar de Keuken Kampioen Divisie degraderen en dat kan sommige trainers nog weleens tegen staan. "Er is een aantal dat niet in de eerste divisie wil werken. Dat ego heb ik niet meer. Die had ik in het begin wel, hoor. Ik heb RKC zelfs al eens afgezegd."

Het was jaren geleden dat hij dat deed, toen RKC in de toenmalige Jupiler League speelde. "Erwin Koeman is daar toen uiteindelijk gaan zitten. Ik vond toen dat ik op een ander niveau moest werken. Maar ik heb het altijd een prettige club gevonden."

