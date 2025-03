Robin van Persie brengt hoopvol nieuws rond Feyenoord-trio, ontbreken van sterkhouder zorgt voor kopzorgen

De waslijst aan geblesseerde spelers wordt langzaam maar zeker steeds minder bij Feyenoord. Trainer Robin van Persie zag de afgelopen dagen in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Twente weer enkele sleutelfiguren aansluiten, die hij enige tijd moest missen. Tegenover de terugkeer van de geblesseerden staat wel de schorsing van Dávid Hancko, die eigenlijk 'niet te vervangen' is.

Voorafgaan het belangrijke Eredivisie-duel met FC Twente komt Van Persie met goed nieuws vanuit de Rotterdamse ziekenboeg. "Igor Paixão heeft gedeeltelijk meegetraind. Hetzelfde geldt voor Antoni Milambo en ook voor Hwang In-beom. Maar nog niet volledig", vertelde de Feyenoord-trainer. Paixão haakte afgelopen week voor de verloren uitwedstrijd bij Internazionale (2-1) af met een bovenbeenblessure. Het duel in Milaan kwam ook nog te vroeg voor de al langer geblesseerde Hwang en Milambo.

"Ze hebben gisteren en vandaag gedeeltelijk meegetraind", voegde Van Persie toe over Hwang en Milambo. "Morgen hebben we nog een training. We moeten even afwachten hoe ze vandaag verteren en dan maken we morgen een beslissing of ze meegaan en hoe lang ze eventueel kunnen spelen."

Schorsing Dávid Hancko

Waar de terugkeer van het eerder genoemde Feyenoord-trio lonkt, moet Van Persie achterin weer puzzelen vanwege de schorsing van Hancko. De 27-jarige Slowaakse verdediger pakte tegen NEC zijn vijfde gele kaart, waardoor hij op bezoek bij Twente ontbreekt. Dat hij een belangrijke schakel is voor de Rotterdammers benadrukte Van Persie duidelijk. "Hancko vervangen kan eigenlijk niet."

"Onze aanvoerder en een fantastische speler. Het eerste wat ik dacht toen hij die kaart kreeg was ook: dat is niet lekker en het zit niet mee", klonk de trainer teleurgesteld. Een voordeel is wel dat Gernot Trauner aan de betere hand is. "Gernot staat er goed voor. Hij heeft een half uur kunnen spelen in Milaan. Dat was vanuit fysiek oogpunt heel erg positief", concludeerde Van Persie.

Robin van Persie over Memphis en de topscorerstitel van Oranje

Memphis Depay is terug bij het Nederlands elftal. Dat betekent niet dat Van Persie als topscorer aller tijden zich zorgen maakt over zijn eretitel. "Zeker niet. Er komt een moment dat waarschijnlijk Memphis het gaat verbreken. Dat is hartstikke mooi en ook prima. Het wordt een uitdaging dat dat nu al lukt in de aankomende twee wedstrijden, maar de kans is groot dat hij het gaat verbreken."

Feyenoord bezet de vijfde plaats in de Eredivisie met een achterstand van 2 punten op nummer 4 FC Twente. De Rotterdammers hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. De wedstrijd in Enschede begint zondag om 14.30 uur.

