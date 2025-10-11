Op de uitlooptraining van het Nederlands elftal, daags na het treffen met Malta, bleven twee basisspelers op het veld staan, terwijl de rest al wegging. Cody Gakpo en Denzel Dumfries stonden nog even te kijken naar de rest en hadden een druk gesprek met Ronald Koeman. Op de persconferentie vertelt de bondscoach waar dat over ging.

Denzel Dumfries en Cody Gakpo waren beiden basisspelers voor Oranje tegen Malta en hoefden dus maar een kwartiertje mee te doen op de uitlooptraining, daarna gingen ze zelf aan hun herstel werken. Maar niet nadat zij nog even een gesprek met Koeman hadden.

Er werd al opgemerkt dat dat vast niet over hun samenwerking op de flank ging. "Nou, als Gakpo naar binnen trekt en de bal op de tweede paal geeft....", lacht Koeman. "Dan is het een samenwerking met Dumfries."

Inhoud van het gesprek

Daarna legde hij wel uit waar het gesprekje over ging. "Het spel. Met name het aanvallende spel", begint hij. "Het positie kiezen en de aandachtspunten daarin. Soms staan we met beide backs hoog en dan kan je in de omschakeling in gevaar komen. Dat was soms tegen Malta. Als tegenstanders beter zijn, kan het een groter probleem zijn. Daar is over gesproken", bekent hij.

Aandachtspunten

Na afloop was er veel kritiek op de manier van spelen van Oranje tegen Malta. Ondanks dat er met 4-0 werd gewonnen. Koeman geeft toe dat het er niet altijd uit komt in het spel en legt uit wat hij graag anders had gezien tegen Malta. "Het is altijd makkelijk om een wedstrijd die we gespeeld hebben bijvoorbeeld. Als je een wedstrijd terugkijkt zie je toch ook wel weer momenten waarvan je denkt dit moet anders, dit moet sneller. Dat ging ook om het uitspelen van de spits in een twee tegen één situatie."

Dat Malta kansen kreeg, vindt Koeman niet raar. Hij verwacht namelijk ook dat Finland momenten gaat krijgen, net als in de eerste wedstrijd in Finland. "Ik denk niet dat je het idee moet hebben, tegen wie je dan ook speelt, dat ze nooit gevaarlijk gaan worden. Het is voetbal", legt hij uit.

"Het kan komen doordat je bij een voorsprong niet 100% ben, maar het kan ook komen doordat er voorin niet de juiste druk wordt gezet. Of juist omdat de backs hoog staan, waardoor de twee centrale verdedigers een grote ruimte moeten verdedigen", somt hij op.

Zondagavond speelt Oranje om 18.00 uur tegen Finland in de Johan Cruijff ArenA. Daarna volgt nog één interlandcyclus in november waarin Oranje zich moet kwalificeren voor het WK in Amerika, Canada en Mexico van de zomer van 2026.