Afwezigen XI: deze spelers missen om verschillende redenen het EK

Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Sven Botman, Quilindschy Hartman, Tyrell Malacia, Noa Lang, Marten de Roon, Quinten Timber en Mats Wieffer... Oranje mist de nodige spelers vanwege blessures. Maar niet alleen Nederland mist spelers op het EK, bij andere landen ontbreken eveneens belangrijke spelers. De een is geblesseerd, de ander heeft pech met sterke concurrentie of heeft mot met de bondscoach. Op een rijtje: de grootste sterren die het EK missen.

Thibaut Courtois

Thibaut Courtois is een markant figuur in de voetballerij. De band tussen hem en Belgisch bondscoach Domenico Tedesco is volledig verpest. De sluitpost van Real Madrid was boos nadat hij niet als aanvoerder werd verkozen bij afwezigheid van Kevin de Bruyne. Courtois meldde zich in december al af voor het EK vanwege een zware knieblessure, maar stond tegen het einde van het seizoen weer onder de lat in Madrid. In de tussentijd had hij echter al leugenaar-emoji's gereageerd op Twitter onder uitspraken van de coach. Die vertelde op een persconferentie niets van Courtois vernomen te hebben en er dus vanuit zijn gegaan dat hij, zoals hij eerder meldde, niet genoeg zou zijn om om de drie dagen een wedstrijd te spelen.

David Alaba

Nederland-opponent Oostenrijk mist zijn grote sterspeler. David Alaba raakte in december bij zijn club Real Madrid geblesseerd aan zijn voorste kruisband in een competitiewedstrijd tegen Villarreal. Hij kon het EK al snel uit zijn hoofd zetten, een enorme domper voor hem en zijn land. Daar is de verdediger namelijk al jarenlang dé man waar het om draait. Hij debuteerde al in de nationale ploeg toen hij nog maar net zeventien jaar was en speelde al meer dan honderd interlands. Alaba, die met Bayern München en Real Madrid alles won wat er te winnen valt, reist overigens wel met de selectie mee naar Duitsland. Daar moet hij ook buiten het veld van waarde zijn voor de selectie van trainer Murat Yakin.

Lucas Hernandez

Lucas Hernandez liep eveneens een blessure op in de halve finale van de Champions League. De Franse verdediger miste het vorige WK al praktisch, toen in de eerste groepswedstrijd al na dertien minuten zijn kruisband afscheurde. Hij werd destijds vervangen door zijn broertje Theo, die ook nu wél van de partij is. De gebroeders moeten dus nog wachten op hun eerste gezamelijke minuten op een groot eindtoernooi. Toen Lucas in 2018 als basisspeler het WK won, was Theo immers nog geen international. In 2026 nieuwe kansen voor Lucas, die onder contract staat bij Paris Saint-Germain.

Lucas Hernandez raakte geblesseerd bij de goal van tegenstander Niklas Füllkrug. © Getty Images

Thiago

Deze man van glas is voor de derde keer sinds zijn debuut in de nationale ploeg geblesseerd tijdens een eindronde. Dit seizoen bereikte Thiago wel een dieptepunt, want hij stond welgeteld vijf minuten op het veld. De Spanjaard met Braziliaanse roots kampte lang met een heupblessure. Hij maakte in februari met een korte invalbeurt zijn rentree, maar was had nog voor de eerstvolgende wedstrijd alweer een spierblessure opgelopen. Ondanks alle blessures kwam Thiago, technisch een van de meeste begaafde middenvelders van zijn generatie, toch tot 46 interlands voor de Spanjaarden. Dit EK moet hij dus wel laten schieten. Hij vertrekt deze zomer transfervrij bij Liverpool.

Frenkie de Jong

Het verhaal van Frenkie de Jong zal voor de meesten wel bekend zijn. Voor hem ging het mis tijdens El Clásico, eind april. De verwachting was echter dat de middenvelder het EK wel zou halen. Tijdens de start van het trainingskamp hielden De Jong en bondscoach Ronald Koeman vol dat de speler van Barcelona op schema lag in zijn herstel. Op maandagavond werd na de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland echter bekend dat de enkel van De Jong niet voldoende belastbaar was en hij toch moest afhaken. Dat gebeurde na het inleveren van de definitieve selectie. Omdat Nederland nog geen groepswedstrijd had gespeeld, mocht er echter nog een vervanger worden opgeroepen. Dat werd Borussia Dortmund-linksback Ian Maatsen.

Frenkie de Jong weet dat het mis is. © Getty Images

Gavi

Frenkies kompaan op het middenveld in Spanje, Gavi, wist al ver van tevoren dat zijn eerste Europees Kampioenschap nog jaren op zich laat wachten. Hij scheurde in november een kruisband af. De 19-jarige Spanjaard speelde ondanks zijn leeftijd al 27 interlands en was al wel basisspeler op het WK in Qatar. Zijn teamgenoot Alejandro Balde, die als jongeling ook al op het WK aanwezig was, moet het toernooi eveneens laten schieten vanwege een blessure. Fermin Lopez, Pedri, Ferran Torres en Lamine Yamal vertegenwoordigen Barcelona wel in de Spaanse nationale ploeg.

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het nieuws, uitgebreide statistieken, selecties, uitslagen en standen.

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners beleefde een topseizoen met Atalanta, waarmee hij de Europa League won en in een meer vooruitgeschoven rol voor liefst twaalf competitietreffers tekende. Hij speelde zijn meeste interlands voor Oranje als invaller, maar leek nu goede papieren te hebben voor een basisplek. Tot het mis ging in de warming-up voor het laatste oefenduel voorafgaand aan het EK. Een liesblessure gooide roet in het eten. Er was nog even de hoop dat het mee zou vallen, maar dinsdagochtend werd bekend dat ook Koopmeiners niet mee afreist naar Wolfsburg.

Van de Europa League winnen naar het EK missen wegens een blessure: Teun Koopmeiners kende twee weken van uitersten. © Getty Images

Romeo Lavia

Bij de Belgen ontbreekt er ook een 'grote' naam: Romeo Lavia. De verdedigende middenvelder maakte afgelopen zomer een grote transfer van Southampton naar Chelsea in de Premier League, maar kwam door een hamstring- én enkelblessure maar tot 32 speelminuten dit seizoen. Dat Chelsea met de 20-jarige Belg aan de haal ging, was bijzonder. Veel grote clubs zaten achter hem aan. De Rode Duivels zullen balen dat ze niet op het toptalent kunnen rekenen.

Romeo Lavia in zijn enige wedstrijd dit seizoen die hij kon spelen. ©Pro Shots

Domenico Berardi

In het Italië zonder Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Marco Verratti, Lorenzo Insigne en Ciro Immobile was Domenico Berardi een van de ervaren krachten geweest. De buitenspeler begon ook geweldig aan het seizoen bij Sassuolo, de club waarvoor hij al zijn wedstrijden speelde. Hij scoorde negen goals in de eerste dertien wedstrijden. In januari raakte Berardi echter geblesseerd aan zijn meniscus en vrijwel direct nadat hij hersteld was, bedierf zijn achillespees de pret. De 28-voudig international miste vrijwel de volledige tweede seizoenshelft en kon het EK op zijn buik schrijven.

Serge Gnabry

Van een voormalig speler van Bayern München, naar een huidig selectielid van Der Rekordmeister. Serge Gnabry kwakkelde al het hele seizoen met blessures, maar maakte in mei zijn rentree en leek zo toch het EK te halen. In de return van de halve finale van de Champions League tegen Real Madrid ging het echter toch weer fout. De Duitser liep een spierblessure op en is gedurende het toernooi nog uitgeschakeld. Een aderlating voor Duitsland, want Gnabry loopt zo goed als 1 op 2 in de nationale ploeg met 22 goals in 45 interlands. Bovendien zit bondscoach Julian Nagelsmann krap in de echte buitenspelers. Jamal Musiala en Florian Wirtz zullen vermoedelijk als valse vleugelspelers gaan fungeren.

Serge Gnabry raakte tegen Real Madrid geblesseerd en mist het EK in eigen land. © Getty Images

Arkadiusz Milik

Een andere voormalig Eredivisie-speler dan, Arek Milik. De Poolse spits vormt al zo'n tien jaar een spitsenduo met Robert Lewandowski en ook dit jaar leken zij samen de voorhoede van Polen te vormen. De voormalig Ajacied (nu Juventus) raakte echter geblesseerd in de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. De oefenwedstrijd erop, tegen Turkije, leek het Poolse rampscenario zich te voltooien toen ook andere spits Karol Swiderski, verdediger Pawel Dawidowicz en grote ster Robert Lewandowski met een kwetsuur de strijd staakten. Tot grote opluchting van de Poolse fans lijken hun blessures mee te vallen; Lewandowski mist wel de eerste groepswedstrijd tegen Nederland.

Opsteker voor Oranje: tegenstander Polen moet Robert Lewandowski missen tijdens groepsduel op EK voetbal Robert Lewandowski mist het eerste duel van Polen op het EK voetbal. En dat is erg voordelig, want die eerste groepswedstrijd is tegen het Nederlands elftal. Lewandowski geldt als de grote ster van de Polen.

Wissels

Er zijn nog veel meer goede spelers die er in Duitsland niet bij zijn vanwege blessures, of omdat de concurrentie ontzettend goed is. Een paar daarvan worden hieronder als wissels voorgesteld:



Alexander Schlager | RB Salzburg, keeper. Speelde 15 interlands voor Oostenrijk, 0 goals.

Reece James | Chelsea, verdediger. Speelde 16 interlands voor Engeland, 0 goals.

Sven Botman | Newcastle United, verdediger. Speelde 0 interlands voor Nederland, 0 goals.

James Maddison | Tottenham Hotspur, middenvelder. Speelde 7 interlands voor Engeland, 0 goals.

Christopher Nkunku | Chelsea, middenvelder. Speelde 10 interlands voor Frankrijk, 0 goals.

Marcus Rashford | Manchester United, aanvaller. Speelde 60 interlands voor Engeland, 17 goals.

Moussa Diaby | Aston Villa, aanvaller. Speelde 10 interlands voor Frankrijk, 0 goals.