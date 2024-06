Ian Maatsen snelt naar Duitsland van vakantieadres: vervanger Frenkie de Jong aanwezig bij Oranjetraining in Wolfsburg

Het Nederlands elftal is dinsdag aangekomen in Wolfsburg. Bij de eerste training die zij daar afwerkten was Ian Maatsen er al bij. Hij vervangt de geblesseerde Frenkie de Jong en moest halsoverkop zijn vakantieadres verlaten. Er staan 25 spelers op het trainingsveld want Teun Koopmeiners is ook afgevallen. Voor hem is er geen vervanger opgeroepen.

De telefoon van Ian Maatsen zal roodgloeiend zijn geweest de afgelopen uren. Hij was al op vakantie toen ook hij het nieuws las dat Frenkie de Jong niet mee zou gaan met Oranje. Niet veel later moet hij gebeld zijn, want dinsdagmorgen werd al gauw bekend dat hij de vervanger van de middenvelder zou zijn.

Ian Maatsen bij Oranje

Oranje ging lunchen en toen was Maatsen er al bij. Het ging dus allemaal snel voor de verdediger die vorige week nog de Champions League-finale speelde. Hij zat al bij de voorselectie, viel af en kwam er weer bij. En daar geniet hij duidelijk van. Direct geint hij wat af met jongens als Jeremie Frimpong en Memphis Depay.

Rustige training

Maatsen kan gelukkig rustig inkomen bij Oranje, want het is vooral verkennen van de nieuwe locatie: het AOK Stadion in Wolfsburg. Het ligt op een steenworpafstand van de Volkswagen Arena, het stadion van VfL Wolfsburg. In het stadion waar Oranje traint speelt normaliter de jeugd van Wolfsburg en het vrouwenelftal. Oranje verblijft vlakbij in het Ritz Carlton Hotel.

Teun Koopmeiners

Koeman zag maandag niet alleen De Jong het Oranjekamp verlaten, maar ook Koopmeiners. De middenvelder van Atalanta liep een liesblessure op tijdens de warming-up van Nederland-IJsland. Die blessure is zo heftig dat hij niet mee kan naar het EK. Koeman mocht op het laatste moment nog iemand in laten vliegen maar koos ervoor om dat niet te doen.

Vrijdag 16 juni speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Polen. Daar is Robert Lewandowski afwezig, hij heeft ook een blessure.