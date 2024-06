Papa van Ian Maatsen scheurt naar Duitsland om voetbalspullen af te leveren

Ian Maatsen werd dinsdag alsnog opgeroepen voor het Nederlands elftal. De linksback genoot al van een vakantie in Griekenland, maar moest zich halsoverkop melden in Duitsland na een afmelding. Zijn vader scheurde direct de grens over met zijn voetbalschoenen.

Frenkie de Jong meldde zich maandagavond af bij Oranje en dinsdag kwam daar Teun Koopmeiners ook nog bij. Zo kwam er een plekje vrij in de selectie voor Maatsen, die eerder juist afviel bij de laatste schifting.

De linksback besloot zo snel mogelijk terug te vliegen uit Griekenland, terwijl hij zijn ouders inlichtte. Zij reden direct vanuit Vlaardingen naar Dortmund, om elkaar daar te ontmoeten. Vader Edward Maatsen zei tegen RTV Rijnmond: "Ian wilde eerst naar Nederland komen, maar dat leek ons geen goed idee."

Voetbalspullen achterin de auto

Maatsen speelde het afgelopen seizoen op huurbasis bij Borussia Dortmund en had daar dus nog een appartement. Zijn ouders kwamen na een reis van ruim drie uur aan in Dortmund, met achterin de auto zijn voetbalspullen, Oranje-koffer en wat privéspullen. Maatsen neemt de spullen aan en reist vervolgens direct door naar Wolfsburg, waar het trainingskamp van het Nederlands elftal is.

De ouders van Maatsen volgen hem eigenlijk overal. Begin juni stonden zij dus nog op Wembley, toen hij de finale van de Champions League speelde (2-0 voor Real Madrid). En ook bij Jong Oranje waren zij altijd aanwezig. "Vanuit Jong Oranje weten we dat je als familielid altijd wel betrokken wordt", zegt vader Maatsen over momenten voor Oranje-spelers met hun familie.

'Kers op de taart'

Maatsen maakte zijn debuut voor het 'grote' Oranje nog niet. Dat die mogelijkheid er is op het EK voetbal, is volgens zijn vader 'een cadeautje'. "Daar zal hij hard voor moeten werken. Hij moet zichzelf blijven triggeren om op dit niveau te blijven. En dat op deze leeftijd al kunnen, is niet makkelijk. Dat geldt ook voor jongens als Ryan Gravenberch en Brian Brobbey (beiden net als Maatsen 22 jaar, red.)."

Papa Maatsen noemt het EK voor Maatsen, maar ook voor Brobbey en Gravenberch, 'de kers op de taart'. "Je bent als ouder supertrots en doet er alles aan om het in goede banen te leiden en alles eromheen zo stabiel mogelijk te houden."