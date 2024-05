'Ronald Koeman moet met vier keepers naar het EK: dit zijn de afvallers naast Marten de Roon'

Bondscoach Ronald Koeman heeft tot woensdagmiddag om nog drie knopen door te hakken. Nu de geblesseerde Marten de Roon is afgehaakt, moeten er nóg drie spelers weg uit de voorlopige selectie van het Nederlands elftal. Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn allebei nog niet fit. Moeten zij mee naar Duitsland? En hoeveel keepers moeten mee naar het EK? Een analyse.

Naast afvaller Marten de Roon zijn er precies drie andere spelers die nog niet fit zijn. Frenkie de Jong, Quinten Timber en Memphis Depay. Koeman doet er goed aan de twee sterspelers gewoon mee te nemen. De kwaliteiten van de twee zijn zo belangrijk dat je de gok niet kan nemen om ze thuis te laten. De geschiedenis laat ook zien dat deze manier prima kan werken. Memphis ging het vorige WK ook geblesseerd mee en was later gewoon nog belangrijk. Frenkie en Memphis moeten mee.

Positie op het middenveld

Met het uitvallen van De Roon is er een plek op het middenveld op te vullen. Quinten Timber en Ryan Gravenberch zullen vechten om dat plekje. De ander zal afvallen en naar huis moeten, gezien de sterkte van de rest van het middenveld. Koeman zou er verstandig aan doen om voor Gravenberch te gaan.

De middenvelder speelde dan wel niet alles bij Liverpool, maar maakte een stormachtige ontwikkeling door. Hij is fit, trainde heel het jaar met de wereldtop mee en Timber miste de laatste wedstrijden van het seizoen wegens pijntjes. Daarbij is Gravenberch over het algeheel gewoon al wat verder dan Timber.

Keeperspositie

Binnen het keepersgilde is Justin Bijlow weer terug na een blessure én is ook Nick Olij weer terug in de voorselectie. Als vierde keeper, dat dan weer wel. Koeman zou er goed aan doen hem mee te nemen naar het EK. Niet omdat hij nou als nummer één onder de lat moet, maar omdat het simpelweg makkelijker trainen is.

De balans tussen de keepers blijft daarmee in tact, want bij een elf tegen elf kan je anders nooit alle keepers evenveel tijd én ritme geven. Oefenvormen voor de keepers worden het best met een even aantal gedaan, daarom moet Koeman net als Louis van Gaal gewoon vier keepers meenemen naar het eindtoernooi. Olij valt dus niet af.

Laatste twee afvallers

In de verdediging en in de aanval zit Koeman nog best ruim qua spelers. Daar zullen de laatste twee afvallers vandaan moeten komen. Achterin wordt Daley Blind veel als afvaller genoemd, maar na het geweldige seizoen bij Girona zal hij toch echt mee moeten. Een jaar geleden had hij moeten afvallen, maar nu echt niet. Ian Maatsen speelde een formidabel seizoen bij Borussia Dortmund en ontwikkelde zich reusachtig. Ook hij moet dus mee met Oranje.

De afvaller achterin zal Lutsharel Geertruida of Stefan de Vrij zijn. Allebei kunnen ze centraal achterin. Geertruida ook op back, maar daar is Nederland al goed bevolkt met Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong. Koeman is met De Roon een belangrijke, ervaren kracht kwijt en zal dat met De Vrij willen oplossen. "Je hebt soms ook spelers nodig die er voor het team zijn", zei Koeman nog bij een eerdere persconferentie dit jaar. Geertruida verliest de strijd met De Vrij.

In de aanval zit de laatste afvaller en dat zal Steven Bergwijn zijn. Bergwijn is een bekende naam bij Oranje, maar heeft simpelweg het minste seizoen gedraaid. Donyell Malen, die ook vaak op de flank speelt, had een veel beter seizoen dan Bergwijn en ook Cody Gakpo zit er beter in dan Bergwijn. De aanvoerder van Ajax zit nu nog bij de voorselectie, maar de verwachting is dat hij thuis zal moeten blijven. Wellicht na een beter jaar met Ajax dat hij zich weer mag melden.