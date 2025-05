'Dat deed Erik ten Hag tenminste wel': harde kritiek op dramatische cijfers van opvolger bij Manchester United

Nu Manchester United nog één duel om voor te spelen heeft, beginnen de Engelse media de impact van trainer Ruben Amorim langs de meetlat te leggen. Sky Sports toonde na de verloren Europa League-finale pijnlijke cijfers voor de Portugees, die zijn voorganger Erik ten Hag goed zullen doen.

De Nederlandse toptrainer werd eind oktober 2024 aan de kant gezet bij United. Fans en bestuur waren klaar met de stoïcijnse Tukker en alle hoop werd gevestigd op zijn opvolger. De Portugees Ruben Amorim, die bij Sporting in zijn thuisland furore maakte, stapte vol goede moed in. Maar na een half jaar ploeteren moet hij tot een pijnlijke conclusie komen: het gaat onder hem slechter met Manchester United dan onder Ten Hag.

Opvolger Erik ten Hag verrast door steun en geduld van United-fans: 'Ik denk meer aan de club dan aan mezelf' Rúben Amorim is onder de indruk van de steun en het geduld van zowel de fans als het bestuur van Manchester United. Hij vindt het 'moeilijk uit te leggen' hoe zijn band supporters is na een ondermaats seizoen.

Bijna alle cijfers in voordeel van Ten Hag

Als bewijs van die claim zette Sky Sports met nog één duel te gaan (tegen Aston Villa in de Premier League) de gemiddelden van Ten Hag en Amorim naast elkaar. Wat blijkt? Per negentig minuten deed Ten Hag het beter: meer doelpunten gemaakt, meer kansen gecreëerd, minder goals tegen gekregen, meer schoten en meer dreiging diep op de helft van de tegenstander. Amorim scoort alleen beter dan de Nederlander op balbezit (ruim een procent meer) en 'geprobeerde passes' (gemiddeld 8 meer dan onder Ten Hag).

Geplaagde trainer Manchester United praat na verloren finale over volgend 'moeilijk moment' én zijn toekomst Topcoach Ruben Amorim van Manchester United gaf na de verloren Europa League-finale tegen Tottenham tekst en uitleg over waar en wat er misging, waardoor het seizoen van de gevallen Engelse topclub in een groot drama eindigt.

'Dat deed Ten Hag tenminste wél'

De man die de analyse verzorgt voor Sky Sports, één van de grootste sportzenders ter wereld, heeft een paar pijnlijke teksten voor Amorim. "Het is nauwelijks verbeterd. Sterker nog: het lijkt erop dat United achteruit is gegaan onder Amorim. Het is compleet mislukt voor hem. We weten waar ze staan in de competitie, helemaal onderaan op de zestiende plek. Geen prijzen om te showen... En dat is iets wat Ten Hag tenminste wel deed."

Dit is Erik ten Hag: topkandidaat bij Ajax na vertrek Francesco Farioli, schatrijk na mislukte tijd bij Manchester United Erik ten Hag is één van de meest besproken Nederlandse voetbaltrainers van deze eeuw. En momenteel wordt hij in verband gebracht met een terugkeer naar Nederland. Hij leidde Go Ahead Eagles naar promotie naar de Eredivisie, deed ervaring op bij Bayern München II en groeide uit tot een geliefde coach bij zowel FC Utrecht als Ajax. Hij vertrok naar Manchester United, waar hij op 28 oktober 2024 werd ontslagen. Nu lonkt een terugkeer bij Ajax.

'Benieuwd hoe hij hier naar kijkt'

Ten Hag won in zijn twee volledige seizoenen bij de geplaagde Engelse topclub eerst de Carabao Cup en in zijn laatste jaar de FA Cup. Met de verloren Europa League-finale van Amorim staat zijn teller nog op 0 prijzen. "Ik ben benieuwd wat hij (Ten Hag, red) hier allemaal van denkt als hij naar deze cijfers kijkt." De analist voert nog wel even aan dat Amorim 'maar één speler kreeg in de transferwindow die hij wilde' en dat de rest van de selectie voor Ten Hag gebouwd is. "600 miljoen pond is er voor hem uitgegeven."

Ajax-directeur sprak al met beoogde opvolger van Francesco Farioli: 'Of hij koffie met me wilde drinken' Ajax is op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, nu Francesco Farioli heeft besloten te vertrekken. Technisch directeur Alex Kroes zegt verrast te zijn door de beslissing, al had de Italiaan eerder wel al zijn twijfels geuit. Tegenover ESPN bevestigt Kroes bovendien dat hij al contact heeft gehad met oud-trainer Erik ten Hag.

Fout van het bestuur?

Maar de schuld dáár van, wordt weer bij het bestuur van United gelegd. "Is dat een probleem en fout van het bestuur? Zij hebben na negen wedstrijden al de wissel doorgevoerd, terwijl ze Ten Hag in de zomer nog steunden. Ze gaven Amorim vervolgens een spelersgroep en systeem die hem helemaal niet lagen en daar moest hij het mee doen."

Man United under Erik ten Hag vs under Ruben Amorim 🔍- pic.twitter.com/PIP2t7ceGq — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 22, 2025

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.