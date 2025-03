Vergelijking tussen Arne Slot en Lodewijk XIV: 'Heeft hij dat uit eigen zak laten maken?'

Arne Slot heeft graag de touwtjes strak in handen. Zo ook over een kunstwerk van hemzelf dat hem niet beviel. Dus besloot de trainer van Liverpool het heft in eigen handen te nemen en een nieuw exemplaar te laten maken.

In de hal van het stadion van PEC Zwolle hangt inmiddels een nieuw portret van Slot, omdat hij en zijn vrouw niet blij waren met het vorige. Naast Slot hangen er namen als Jaap Stam, Ron Jans en Henk Timmer. Voor de nieuwe versie betaalde Slot zelfs 2500 euro.

Arne Slot tast diep in de buidel om ergernis bij zijn vrouw weg te nemen: 'Hier herken ik mezelf wel in' Bij Liverpool is Arne Slot uitgegroeid tot een manager van wereldklasse, maar ook in Zwolle zijn ze de verdiensten van de Nederlandse leermeester niet vergeten. De succestrainer hangt al jarenlang in de hal van het stadion van PEC met een opvallend portret. Toch betaalt hij een flink bedrag om een nieuw schilderij te initiëren, omdat hij en zijn vrouw niet te spreken waren over het vorige ontwerp.

"In de foto die er nu al een tijdje hangt, herkende ik mezelf niet altijd even goed. Of in ieder geval: het is niet meer wie ik nu ben. En ervan uitgaande dat dit portret daar nog wel een tijdje hangt, vind ik het wel mooi als er eentje komt te hangen, waarvan ik zeg: ja, dit ben ik", sprak Slot bij de onthulling van de nieuwste versie.

Vergelijking met Lodewijk XIV

Het onderwerp komt ook ter sprake in de podcast Dick Voormekaar. Presentator en journalist Martijn Krabbendam heeft er net een bezoekje aan Liverpool op zitten, waar een muurschildering van Slot nog ontbreekt. Al gauw gaat het over het 'mislukte' doek in Zwolle. "Dat was een hele slechte foto en als je zag hoe hij er daar uit zag, dan ben je verbaast dat hij nu nog leeft", zegt Krabbendam gekscherend.

Arne Slot legt flink geld neer voor opvallend verzoek en is na groot schrikmoment nu wel dolblij Arne Slot is een ware sensatie bij Liverpool, maar hij is zijn roots zeker niet vergeten. Bij PEC Zwolle ontpopte hij zich tot een boegbeeld voor de club en dat werd jaren geleden beloond met een portret. Die uitvoering daarvan zat Slot echter niet lekker, maar na een bijzonder verzoek is dat tot tevredenheid van de succesvolle manager opgelost.

Schrijver Michel van Egmond kan er met zijn hoofd niet bij dat Slot zich druk maakte over een schilderij in de hal 'waar toch niemand komt'. "Je bent trainer van de grootste ploeg ter wereld, bent de hele dag bezig of je Mo Salah kan houden of niet, maar in je achterhoofd knaagt dat schilderij in Zwolle", lacht hij.

"Wat een controlfreak. Daarom is het zo'n goede trainer", denkt Van Egmond. "En toen heeft hij uit eigen zak een nieuw schilderij laten maken? Lodewijk XIV (veertiende) is het", trekt de schrijver het vergelijk met de Zonnekoning, die behoorlijk ijdel was.

Murals

Vlak bij Anfield, de thuishaven zijn zogeheten murals te vinden. Ofwel: muurschilderingen van clublegendes. Slot kan dit weekeinde met Liverpool zijn eerste prijs winnen en nadert het kampioenschap. Lang zal het dus niet duren voordat er een mural van hem is. Al moet de maker dan wel even langs de smaakpolitie.