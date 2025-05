Saoedi-Arabië lonkt opnieuw voor superster: na David Hancko kan ook deze voetballer megabedrag verdienen

De transferperiode komt er langzaam weer aan en dus zijn er weer volop geruchten. Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Feyenoord-sterkhouder David Hancko voor een recordbedrag naar het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo kan. Het eveneens steenrijke Al-Hilal wil er nog een schepje bovenop doen met een andere bekende voetballer.

Dat is de Portugees Bruno Fernandes. Hij is dit seizoen een van de lichtpuntjes bij Manchester United. Met 19 goals en 16 assists in 52 wedstrijden is hij veruit de meest invloedrijke speler in de aanval van de ploeg van Ruben Amorim. Maar ondanks een contract bij de 'Red Devils' tot 2027 (met een optie voor nog een jaar), heeft een club zijn zinnen gezet op de Portugees.

Transfergoeroe Fabrizio Romano en de Saudische media melden dat Al-Hilal, de club die onlangs trainer Jorge Jesus ontsloeg, de komst van de Portugese middenvelder onderzoekt.

De Saudische club zou bereid zijn om aan de forse salariswensen van Fernandes te voldoen en pas daarna met Manchester United te onderhandelen. Tot nu toe is er geen contact geweest tussen de twee clubs.

United wil volgend seizoen in de Premier League veel beter presteren dan dit jaar, het slechtste seizoen uit de clubgeschiedenis. Daarvoor wil het de meest consistente speler van de selectie behouden, de speler die in elk van de afgelopen vijf seizoenen minimaal 10 goals en 10 assists leverde.

Mocht Fernandes verkocht worden, is dat sportief gezien uiteraard een enorme aderlating. Wel opent het de deuren voor nieuwe aankopen. Zo zou Amorim onder meer twee spitsen willen toevoegen aan de selectie. Dat alleen al kost tientallen miljoenen.

Dramatisch jaar, wel kans op hoofdprijs

United is bezig aan een dramatisch seizoen op vele vlakken. In de Engelse bekers bleek het kansloos voor een prijs en in de Premier League was het alleen maar kommer en kwel. Daar staat de gevallen topclub slechts vijftiende en beleeft het het slechtste jaar ooit. Wel is er nog kans op een prijs, want United staat met één been in de finale van de Europa League. Het eerste duel in de halve finale tegen Athletic Bilbao werd overtuigend gewonnen: 0-3.

