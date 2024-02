'Schandalige' overtreding van Mason Holgate, Brighton wint met 5-0 van Sheffield United

Brighton and Hove Albion won zondag de uitwedstrijd tegen Sheffield United met 5-0. In de dertiende minuut werd Mason Holgate met een rode kaart van het veld gestuurd. Voormalig voetballer Jamie Redknapp bestempelde de overtreding bij Sky Sports als 'schandalig'.

Holgate speelde zijn derde wedstrijd voor Sheffield United. De club huurt hem sinds januari van Everton. In de dertiende minuut van de wedstrijd tegen Brighton raakte de verdediger met een tackle het bovenbeen van Kaoru Mitoma. In eerste instantie gaf scheidsrechter Stuart Attwell een gele kaart, maar na tussenkomst van de VAR moest Holgate met rood van het veld af.

Stuart Attwell bij het VAR-scherm © Getty Images

Sheffield-coach Chris Wilder zei na afloop van de wedstrijd niet tegen de beslissing van de scheidsrechter in te kunnen gaan. Hij vindt echter wel dat fysiek contact bij de sport hoort, en dat de toegestane kracht achter een tackle is afgenomen. "De sport is veranderd. Nu wordt een krachtige tackle om de bal te winnen als onacceptabel beschouwd."

Redknapp noemde de overtreding bij Sky Sports een van de ergste die hij ooit heeft gezien. "Zelfs in mijn tijd was dat een schandelige tackle geweest." Volgens hem had een overtreding als deze Mitoma zijn carrière kunnen kosten.